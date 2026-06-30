Росія закриває низку залізничних пунктів пропуску на кордонах з Фінляндією, Латвією і Естонією

Москва з 1 липня зупиняє рух через частину залізничних КПП (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Уряд Російської Федерації ухвалив рішення з 1 липня призупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, яке опублікували у вівторок, 30 червня.

У документі зазначається, що з 1 липня 2026 року тимчасово зупиняється пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через окремі залізничні пункти пропуску на державному кордоні країни-агресора, перелік яких наведено в додатку до розпорядження.

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Найбільше обмежень запроваджено на напрямку Фінляндії. Зокрема, під закриття потрапили залізничні пункти Виборг, Вяртсіля, Люття, Санкт-Петербург-Фінляндський та Свєтогорськ.

Також повністю припиняється залізничний рух на ділянці кордону з Естонією через пункт Печори-Псковські та на латвійському напрямку, де зупиняє роботу пункт Питалово.

Міністерству закордонних справ РФ доручено поінформувати про це рішення Фінляндію, Естонію та Латвію. Причини закриття пунктів пропуску не уточнюються.

26 червня The Guardian з посиланням на західні джерела писала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах.

Латвійська розвідка заявила, що бачить ознаки підготовки РФ до військових провокацій проти Естонії, Латвії, Литви або Польщі. Однак це не буде повномасштабним вторгненням, уточнювали джерела газети.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловлював думку, що Росія найближчим часом не планує перевіряти дію статті 5 НАТО шляхом прямого нападу на держави Альянсу.