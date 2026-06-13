Росія працює над розміщенням ядерної боєголовки на орбіті — командувач Бундесверу

Генерал-майор Міхаель Траут вважає, що наслідки ядерного вибуху в космосі будуть катастрофічними (Фото: Бундесвер)

Російська Федерація може розробляти технології для виведення ядерної боєголовки на навколоземну орбіту, що становить пряму загрозу для глобальної супутникової інфраструктури.

Про це заявив командувач космічних сил Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут в інтерв'ю Politico у суботу, 13 червня.

«На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті», — зазначив Траут, додавши, що такий варіант розвитку подій наразі не можна виключати.

Реклама

Військовий пояснив, що наслідки ядерного вибуху в космосі кардинально відрізнятимуться від традиційного удару по Землі, проте вони будуть критичними для сучасних держав. Під загрозою опиняться системи, від яких залежать зв’язок, навігація, банківські операції, логістика та військове управління.

Генерал-майор навів як приклад американське випробування Starfish Prime, яке відбулося 1962 року. За його оцінками, якщо подібний сценарій реалізується в сучасних умовах, до третини супутників на низькій навколоземній орбіті вийдуть із ладу впродовж кількох тижнів або місяців.

Крім того, існує високий ризик виникнення ефекту Кесслера — каскадних зіткнень уламків, через які окремі орбітальні висоти стануть повністю непридатними для використання на десятиліття.

За словами командувача Бундесверу, загрози в космічному просторі суттєво посилилися протягом останніх років. Наразі постійно фіксуються випадки глушіння сигналів GPS, лазерного впливу та інших форм некінетичного втручання, що вже негативно впливає на цивільну авіацію та морську навігацію.

Через зростання цих ризиків Німеччина оперативно розширює свою космічну оборонну стратегію. Нова концепція безпеки Бундесверу передбачає використання глушників, лазерних систем та інспекційних супутників не лише для захисту власного угруповання, а й для обмеження можливостей супротивника використовувати космічну інфраструктуру.

У вересні 2025 року глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що країна-агресор РФ може розмістити ядерну зброю в космосі. Тоді він повідомив, що Німеччина витратить мільярди на захист своїх супутників, а партнери по НАТО мають розглянути можливість створення «наступальних можливостей» на орбіті Землі.

Реклама:

Раніше, 12 квітня 2025 року, в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag генеральний секретар НАТО Марк Рютте також наголошував, що у Північноатлантичному альянсі серйозно стурбовані ймовірністю розміщення Росією ядерної зброї в космічному просторі.