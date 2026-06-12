У Вірменії партія російського олігарха вимагає скасувати результати парламентських виборів

Люди на виборчій дільниці під час парламентських виборів у Єревані, Вірменія, 7 червня 2026 року (Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Блок Сильна Вірменія російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою про скасування результатів парламентських виборів, що відбулися 7 червня, за підсумками яких перемогла партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Громадянський договір .

Про це в п’ятницю, 12 червня, пише Armenpress.

Повідомляється, що кандидат від блоку Сильна Вірменія Арам Вардеванян повідомив, що в рамках їхньої заяви до ЦВК були представлені всі, як він стверджує, масштабні порушення виборчого процесу.

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Він зазначив, що ЦВК, розглядаючи заяву про скасування результатів виборів, також зобов’язана обговорити питання про проведення повторного голосування.

Парламентські вибори у Вірменії відбулися минулої неділі, 7 червня. За попередніми результатами, до парламенту проходять три політичні сили: партія Громадянський договір, блок Сильна Вірменія та блок Вірменія.

Згідно з попередніми даними, Громадянський договір отримав 49,8% голосів, блок Сильна Вірменія — 23,29%, а блок Вірменія, очолюваний екс-президентом Робертом Кочаряном, — 9,94%.

До прохідного порогу в 4% дуже близька партія Процвітаюча Вірменія олігарха Гагіка Царукяна. За попередніми результатами, партії не вистачає 0,004 процентних пункти для проходження до парламенту, зазначає Armenpress.

Раніше невдоволення ходом виборів у Вірменії після перемоги Пашиняна висловили в Кремлі. 8 червня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджував, що Москва «ретельно фіксує» повідомлення про нібито «численні порушення».