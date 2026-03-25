Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Згідно з даними опитування, діяльність президента схвалюють лише 36% опитаних, тоді як 62% висловлюють своє невдоволення його політичним курсом.

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Аналітики припускають, що таке падіння пов’язане з внутрішніми і зовнішніми проблемами. Зокрема, ключовими факторами стали різкий стрибок цін на паливо всередині США і негативне ставлення суспільства до тривалої війни проти Ірану.

При цьому обіцянки Трампа про економічний розквіт США поки що не знаходять підтримки у виборців, зазначають аналітики. Наразі лише 29% американців позитивно оцінюють його економічні кроки. Зазначається, що це історичний мінімум для Трампа, який виявився нижчим за аналогічні показники часів президентства Джо Байдена.

Також у дослідженні йдеться про те, що динаміка падіння підтримки Трампа досить різка. Так, якщо на початку каденції рівень схвалення Трампа становив 47%, а влітку минулого року тримався на позначці близько 40%, то нинішні 36% свідчать про глибоке розчарування електорату, зазначає Reuters.

10 березня повідомлялося, що рівень підтримки Трампа серед американців знизився порівняно з минулим роком, зокрема тепер лише 44% опитаних його підтримують (було 47%), тоді як 54% не схвалюють його діяльність (було 51%).

18 лютого опитування The Economist показало, що майже половина американців описала б президента США Дональда Трампа як «корумпованого»,"расистського" і «жорстокого».