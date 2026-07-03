Безнадійний партнер. Як погіршилося ставлення до США у світі за Трампа, а сам він опинився в аутсайдерах довіри до лідерів

За підсумками опитування в 36 країнах Дональду Трампу не довіряють 76%, довіряють 23% (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

У суботу, 4 липня, США відзначатимуть 250-річчя незалежності країни. Однак 47-й президент США Дональд Трамп, який у червні відзначив своє 80-річчя, нині перебуває серед антирелідерів у світових рейтингах довіри до очільників країн.

У своїй інфографіці NV розповідає про авторитет міжнародних лідерів у світі. Графіка також розповідає, як здебільшого погіршилося ставлення жителів різних країн світу до США під час другого президентства Трампа порівняно з 2022 роком, коли країну очолював Джо Байден.

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Наведені цифри відображають дані опитування Pew Research Center, проведеного з 8 лютого по 13 травня 2026 року серед 42 151 дорослого у 36 країнах світу.