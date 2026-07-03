Рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна всього за тиждень впав на 3,4 процентних пункти (п.п.), а рівень схвалення його діяльності — на 3,5 п.п.

Про це свідчать результати дослідження державної соціологічної служби — Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), пише у п’ятницю, 3 липня, російське видання Агентство.

Реклама

Зазначається, що з такою швидкістю рейтинг довіри до Путіна не знижувався з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, а рейтинг схвалення — з 2024 року.

Про довіру до російського диктатора соціологам повідомили 73,3% опитаних. Про свою недовіру висловилися — 22,1%. Тижнем раніше цифри становили 76,7% і 18,8% відповідно.

При цьому схвалюють діяльність Путіна 66,9% опитаних, інакше відповіли — 21,3%.

Тижнем раніше показники становили 70,4% і 19,7% відповідно.

Рівень схвалення востаннє падав так швидко в серпні 2024 року, коли Путін за тиждень втратив 3,5 п.п., зазначає видання.

Погіршення оцінки роботи російського диктатора констатував і Фонд громадської думки, який співпрацює з Кремлем. Так, за його даними, 70% респондентів вважають, що Путін добре працює на своїй посаді — це на 1 п.п. менше, ніж було тиждень тому.

Новий показник виявився найнижчим з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише видання.

Згідно з результатами дослідження російського Левада-Центру, рейтинг схвалення діяльності диктатора РФ у червні 2026 року впав на 5 процентних пунктів — з 79% до 74%, повідомляло 2 липня Агентство.

Крім того, рекордними темпами в червні скорочувалася й частка росіян, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, пише видання.

Також частка жителів РФ, які не схвалюють роботу президента, збільшилася з 15% до 21%. Це теж максимум з вересня 2022 року, коли почалася мобілізація, зазначали журналісти.