Подаровані президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом револьвери з набоями спричинили труднощі з транспортуванням, занепокоєння служб безпеки та неоднозначну реакцію серед лідерів НАТО.

Про це у четвер, 9 липня, пише The Guardian.

Там зазначили, що лідери країн НАТО були здивовані незвичним подарунком президента Туреччини після саміту Альянсу в Анкарі. Кожному з гостей він вручив гравійований револьвер із вигравіюваним ім'ям власника, шістьма бойовими набоями та документом, який звільняв зброю від експортних обмежень.

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За словами представників кількох держав-членів НАТО, такий жест став повною несподіванкою і спричинив чимало «божевільних ситуацій» для служб безпеки різних делегацій. Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр також повідомив у соцмережі X, що отримав револьвер із набоями та вигравіюваним ім'ям.



Прем'єр Бельгії Барт де Вевер дізнався про точний зміст подарунка вже після повернення додому.

«Прем'єр-міністр був здивований і відразу передав подарунок поліції аеропорту, щоб його помістили до захищеного сейфа, а далі все було оформлено відповідно до встановлених процедур», — повідомив посадовець у четвер.

Служба безпеки бельгійського прем'єра також займалася револьверами, призначеними для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти. Представниця фон дер Ляєн повідомила, що вона подякувала Ердогану за подарунок, однак зброю виведуть із бойового стану та передадуть до військового музею.

Польський президент Кароль Навроцький також отримав револьвер, який доставили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. У Польщі досі пам’ятають інцидент 2022 року, коли тодішній керівник поліції випадково підірвав у своєму кабінеті подарований гранатомет, привезений з України. Помічник Навроцького запевнив, що цього разу «ніхто з нього не стрілятиме».

Частина подарованих револьверів, зокрема призначених прем'єру Британії Кіру Стармеру, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та прем'єр-міністру Нідерландів Робу Єттену, поки що залишилася в Туреччині. Причиною стали складні правила міжнародного перевезення вогнепальної зброї.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні забрав із собою револьвер, але залишив набої в Туреччині. Канадська сторона не пояснила причин такого рішення.

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Команда прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона повідомила, що його подарунок транспортуватимуть до країни лише після виконання всіх передбачених законодавством процедур.

Незвичайний подарунок викликав подив не лише через складність транспортування, а й через його доречність, додали в The Guardian. Під час саміту лідери обговорювали питання війни в Україні, ситуацію навколо Ірану та відносини зі США, тому багато учасників ставили питання, чому саме зброю обрали як офіційний сувенір. Турецька влада на момент публікації не надала пояснень щодо такого рішення.

Саміт НАТО 2026 року проходив 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це 36-та зустріч лідерів Альянсу.