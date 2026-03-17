ЄС запропонував технічну та фінансову допомогу з ремонтом нафтопроводу Дружба, Україна прийняла пропозицію

Україна погодилася на допомогу ЄС для ремонту нафтопроводу Дружба (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба . Київ прийняв пропозицію.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

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«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію», — наголосили фон дер Ляєн і Кошта.

Лідери ЄС підкреслили, що європейські експерти готові негайно братися до роботи.

Вони додали, що пріоритетом ЄС є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

«У цьому контексті ми продовжимо співпрацювати з зацікавленими сторонами щодо альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи», — додали у заяві.

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Як повідомляє Суспільне, президент України Володимир Зеленський написав листа до фон дер Ляєн і Кошти, у якому прийняв пропозицію ЄС.

Глава держави заявив, що Бродівську насосну станцію відремонтують приблизно за півтора місяця. Він вважає, що постачання нафти відновиться, якщо Росія не атакуватиме повторно нафтопровід Дружба.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

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14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.