Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після голосування на парламентських виборах в Угорщині, Будапешт, 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Явка на парламентських виборах в Угорщині , які відбуваються в неділю, 12 квітня, залишається рекордно високою, особливо у великих населених пунктах. І це не дуже хороші новини для керівної партії Фідес прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише угорське видання 444.

Згідно зі статистичними даними, явка значно перевищує показники 2022 року. При цьому найбільше зростання відвідуваності зафіксовано у великих населених пунктах.

Реклама

«Якщо враховувати партійні вподобання в кожному типі населеного пункту, то у партії Фідес є серйозні приводи для занепокоєння», — зазначає сайт.

Явка виборців найвища там, де підтримка Фідес найнижча, і, відповідно, найнижча там, де керівна партія зазвичай демонструє кращі результати, зазначається в публікації.

Станом на 07:00 на виборчих дільницях проголосували 260 556 громадян (3,46%), що на 120 889 більше, ніж за аналогічний період на виборах 2022 року, коли участь взяли 139 667 виборців (1,82%).

Станом на 09:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах в Угорщині становила 16,89%. 2022 року цей показник становив 10,31%, пише Telex.

Станом на 11:00 вона досягла 37,98%, що на 12% перевищує явку, зафіксовану в цей же час на минулих виборах.

Інфографіка: NV

12 квітня в Угорщині проходять парламентські вибори, які визначать подальшу долю Віктора Орбана після 16 років його безперервного автократичного правління в ролі прем'єр-міністра країни.

Угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, яка отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд.

Інфографіка: NV

Орбан ризикує програти, навіть попри маніпуляції з виборчою системою, а також значний вплив на суди та ЗМІ в Угорщині, де уряд контролює до 80% медіаполя.

Згідно з усередненими показниками опитувань, опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром — колишнім соратником Орбана, а нині його головним конкурентом — має 49−50% підтримки виборців, тоді як керівна партія Фідес — 39%.

Водночас Орбан зберігає віру в те, що йому вдасться перемогти.