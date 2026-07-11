«Канцлер реформ». Мерц намагається зупинити зростання рейтинга ультраправих у Німеччині

11 липня, 13:07
Рейтинг канцлера впав до рекордно низьких 13% — найгіршого показника за 30 років спостережень (Фото: REUTERS/Maryam Majd)

Рейтинг канцлера впав до рекордно низьких 13% — найгіршого показника за 30 років спостережень (Фото: REUTERS/Maryam Majd)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається переконати виборців, що виконує обіцяні масштабні реформи економіки, — на тлі зростання ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD), яка нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях. 

Про це пише POLITICO.

За даними видання, Мерц провів останні місяці, узгоджуючи реформи в межах коаліції — перед літніми канікулами Бундестагу та вересневими виборами до земельних парламентів Східної Німеччини, де AfD близька до перемоги щонайменше в одній землі. Мета — показати, що його різнорідна коаліція консерваторів і соціал-демократів здатна ухвалювати складні рішення.

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У четвер, 9 липня, у Бундестазі Мерц заявив, що політичний центр насправді «доставляє результат», а не лише блокує прогрес, як йому закидають, і розкритикував радикальні партії обабіч спектра за обіцянки, які, на його думку, руйнують, а не будують.

Реформи та критика

Коаліційні лідери домовилися про зміни в пенсійній, податковій системах та медичному страхуванні — саме ті, яких давно вимагав бізнес для підвищення конкурентоспроможності країни. Йдеться про непопулярні кроки на кшталт підвищення пенсійного віку та скорочення пільг зі страхування, яких уникали попередні уряди.

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Втім, для багатьох виборців і частини бізнесу ці заходи виглядають надто помірними, щоб зупинити ультраправих. Найбільше суперечок викликала реформа, яка ускладнює працівникам можливість брати лікарняні, — частина зусиль Мерца змусити німців працювати більше годин. Співголова AfD Тіно Хрупалла звинуватив канцлера в браку емпатії та відірваності від реальних людей, нагадавши, що Мерц раніше працював у BlackRock.

Низький рейтинг

Головна причина кампанії Мерца — його складна політична ситуація: за опитуванням ARD-DeutschlandTrend, роботу канцлера схвалюють лише 13% німців — рекордно низький показник за майже 30 років спостережень. Майже дві третини опитаних (63%) виступають проти прив’язки пенсійного віку до очікуваної тривалості життя — ключового елемента реформи.

Очільниця Федерації німецької промисловості Таня Гьоннер назвала реформи позитивним сигналом, але недостатнім стимулом для зростання. Коаліція також погодила зниження податків для громадян із низьким і середнім доходом: сім'я з двома дітьми та доходом 60 тисяч євро може заощадити понад 600 євро на рік — але лише після повного впровадження реформи у 2028 році.

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Опозиційні «Зелені» вважають зниження податків недостатнім, а економію — нівельованою зростанням пенсійних внесків. Депутатка Катаріна Бек порівняла пільги з «оманливим пакуванням» — пакетом чипсів, наповненим лише наполовину. Співголова фракції Катаріна Дреге додала, що реформам ще належить пройти Бундестаг, тож для самовдоволення зарано.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Німеччина Фрідріх Мерц Альтернатива для Німеччини

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