«Канцлер реформ». Мерц намагається зупинити зростання рейтинга ультраправих у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається переконати виборців, що виконує обіцяні масштабні реформи економіки, — на тлі зростання ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD), яка нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях.

Про це пише POLITICO.

За даними видання, Мерц провів останні місяці, узгоджуючи реформи в межах коаліції — перед літніми канікулами Бундестагу та вересневими виборами до земельних парламентів Східної Німеччини, де AfD близька до перемоги щонайменше в одній землі. Мета — показати, що його різнорідна коаліція консерваторів і соціал-демократів здатна ухвалювати складні рішення.

Реклама

У четвер, 9 липня, у Бундестазі Мерц заявив, що політичний центр насправді «доставляє результат», а не лише блокує прогрес, як йому закидають, і розкритикував радикальні партії обабіч спектра за обіцянки, які, на його думку, руйнують, а не будують.

Реформи та критика

Коаліційні лідери домовилися про зміни в пенсійній, податковій системах та медичному страхуванні — саме ті, яких давно вимагав бізнес для підвищення конкурентоспроможності країни. Йдеться про непопулярні кроки на кшталт підвищення пенсійного віку та скорочення пільг зі страхування, яких уникали попередні уряди.

Втім, для багатьох виборців і частини бізнесу ці заходи виглядають надто помірними, щоб зупинити ультраправих. Найбільше суперечок викликала реформа, яка ускладнює працівникам можливість брати лікарняні, — частина зусиль Мерца змусити німців працювати більше годин. Співголова AfD Тіно Хрупалла звинуватив канцлера в браку емпатії та відірваності від реальних людей, нагадавши, що Мерц раніше працював у BlackRock.

Низький рейтинг

Головна причина кампанії Мерца — його складна політична ситуація: за опитуванням ARD-DeutschlandTrend, роботу канцлера схвалюють лише 13% німців — рекордно низький показник за майже 30 років спостережень. Майже дві третини опитаних (63%) виступають проти прив’язки пенсійного віку до очікуваної тривалості життя — ключового елемента реформи.

Очільниця Федерації німецької промисловості Таня Гьоннер назвала реформи позитивним сигналом, але недостатнім стимулом для зростання. Коаліція також погодила зниження податків для громадян із низьким і середнім доходом: сім'я з двома дітьми та доходом 60 тисяч євро може заощадити понад 600 євро на рік — але лише після повного впровадження реформи у 2028 році.

Реклама:

Опозиційні «Зелені» вважають зниження податків недостатнім, а економію — нівельованою зростанням пенсійних внесків. Депутатка Катаріна Бек порівняла пільги з «оманливим пакуванням» — пакетом чипсів, наповненим лише наполовину. Співголова фракції Катаріна Дреге додала, що реформам ще належить пройти Бундестаг, тож для самовдоволення зарано.