У Словаччині провалився референдум щодо скасування довічної пенсії для прем'єра Фіцо

4 липня у Словаччині відбувся референдум щодо скасування довічної пенсії для прем'єр-міністра Роберта Фіцо, а також щодо відновлення діяльності Спеціальної прокуратури та Національного агентства з розслідування кримінальних злочинів.

Про це повідомляє SME.

Зазначається, що референдум визнали недійсним через низьку явку.

У голосуванні взяли участь лише 16,13% виборців, які мали право голосу, — 705 227 громадян Словаччини. Щоб голосування було визнане дійсним, у ньому мали взяти участь більше половини з 4,3 мільйона словацьких виборців.

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При цьому 93,43% тих, хто прийшов, проголосували за скасування довічної виплати Фіцо. Раніше довічні виплати у Словаччині стосувалися лише президента країни. Однак після повернення Роберта Фіцо на посаду прем'єр-міністра у травні 2024 року керівна коаліція ухвалила закон про виплати прем'єр-міністрам та спікеру парламенту.

При цьому в законі було передбачено, що для отримання виплати чиновник повинен пробути на посаді не менше 10 років. Наразі лише одна людина у Словаччині відповідає цим критеріям — Роберт Фіцо, який очолює уряд Словаччини загалом понад 12 років.

Спеціальна прокуратура та Національне агентство з розслідування кримінальних злочинів раніше займалися викриттям корупції та організованої злочинності. Незабаром після повернення до влади Фіцо та його коаліція ліквідували ці відомства.

Це десятий референдум з моменту створення Словацької Республіки в 1993 році. З них успішним був лише референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році.