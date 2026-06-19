За підсумками Рамштайну партнери оголосили про близько $4 млрд допомоги Україні — Федоров

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Михайло Федоров під час спільної пресконференції Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

За підсумками 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) союзники оголосили про надання Україні військової допомоги на суму близько 4 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ключові пріоритети підтримки — програма PURL й посилення ППО, артилерія та безпілотники. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів.

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Близько 1 мільярда доларів спрямують на програму PURL для забезпечення ракетами до систем Patriot, які зміцнюють українську ППО. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє 200 мільйонів доларів на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Ще близько 540 мільйонів доларів партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливий внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Крім того, понад 1 мільярд доларів союзники інвестують у безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія — морських безпілотників.

«Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони», — додав Федоров.

11 червня видання Politico з посиланням на високопоставленого представника українського Міноборони написало, що Україна проситиме у союзників додаткові 20 млрд доларів, які використає для посилення ударів по території країни-агресора Росії.