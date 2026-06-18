Велика Британія під час Рамштайну оголосила, що передасть Україні 150 тисяч дронів та понад 350 ракет для ППО

18 червня, 18:02
Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс анонсував нову допомогу Україні (Фото: x.com/NCSC)

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс анонсував нову допомогу Україні (Фото: x.com/NCSC)

Велика Британія заявила, що надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця 2026 року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів. 

Про це сказав у четвер, 18 червня, новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на 35-тому засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн.

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Зокрема він повідомив, шо домовився з українським колегою Михайлом Федоровим про надання 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів.

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Пакет допомоги буде профінансований коштом конфіскованих російських активів через ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — спільну ініціативу країн G7, створену в 2024 році для допомоги Україні.

11 червня видання Politico з посиланням на високопоставленого представника українського Міноборони написало, що Україна проситиме у союзників додаткові 20 млрд доларів, які використає для посилення ударів по території країни-агресора Росії.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Велика Британія Військова допомога Рамштайн

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