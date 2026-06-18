Велика Британія під час Рамштайну оголосила, що передасть Україні 150 тисяч дронів та понад 350 ракет для ППО

Велика Британія заявила, що надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця 2026 року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів.

Про це сказав у четвер, 18 червня, новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на 35-тому засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн.

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Зокрема він повідомив, шо домовився з українським колегою Михайлом Федоровим про надання 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів.

Пакет допомоги буде профінансований коштом конфіскованих російських активів через ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — спільну ініціативу країн G7, створену в 2024 році для допомоги Україні.

11 червня видання Politico з посиланням на високопоставленого представника українського Міноборони написало, що Україна проситиме у союзників додаткові 20 млрд доларів, які використає для посилення ударів по території країни-агресора Росії.