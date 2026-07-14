В ОАЕ заявили, що Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці: серед поранених — двоє українців

14 липня, 08:54
Іранські ракети вразили два танкери в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Stringer)

Іранські ракети вразили два танкери в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Stringer)

Внаслідок ракетного удару Ірану по двох нафтових танкерах ОАЕ в Ормузькій протоці загинув один моряк, ще вісім осіб, зокрема двоє українців, дістали поранення.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомило Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, пише Reuters.

За даними відомства, ударів зазнали танкери Mombasa та Al Bahiyah, які проходили південним маршрутом Ормузької протоки в територіальних водах Оману. На борту Mombasa загинув один член екіпажу — громадянин Індії.

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Ще восьмеро моряків отримали поранення, з них четверо перебувають у важкому стані. Серед постраждалих — шестеро громадян Індії та двоє громадян України.

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Внаслідок атаки на обох суднах виникли пожежі, які згодом вдалося загасити. Танкери також зазнали матеріальних пошкоджень.

Міністерство оборони ОАЕ назвало атаку «відвертим нападом» і заявило, що країна залишає за собою право відповісти на цю ескалацію.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував двох «порушників» в Ормузькій протоці. У Тегерані стверджують, що судна нібито проігнорували неодноразові попередження, вимкнули навігаційні системи та намагалися пройти маршрутом, який іранська сторона називає «замінованим». При цьому іранські військові не уточнили назв танкерів і не підтвердили, що йдеться саме про судна, про які заявили в ОАЕ.

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12 липня повідомлялось, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту із цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволяли Ірану експортувати нафту й скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Ормузька протока ОАЕ Іран війна проти Ірана Танкер

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