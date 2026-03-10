Іран завдав удару балістичними ракетами по німецькому польовому табору в Йорданії — Der Spiegel

Військовослужбовець Бундесверу на навчаннях у Саарлуї, Німеччина (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Іран завдав ракетного удару по польовому табору Бундесверу на авіабазі Аль-Азрак у Йорданії.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel, уточнюючи, що табір зазнав атаки балістичними ракетами в понеділок увечері.

Повідомляється, що під обстріл потрапив німецький сектор авіабази, де також розміщені підрозділи ВПС США.

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За даними видання, внаслідок атаки пошкоджено будівлю казарми, де розміщуються німецькі солдати. Оскільки всі військовослужбовці перебували в укриттях, ніхто не постраждав.

Наразі незрозуміло, поцілили у військову базу безпосередньо ракети чи йдеться про уламки, зазначає видання. Масштаби збитків від атаки поки що невідомі, проводиться внутрішнє розслідування.

Раніше авіабаза Аль-Азрак уже зазнавала ракетного обстрілу з боку Ірану.

6 березня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести «нескінченна» війна проти Ірану.

Мерц вказав, що затяжні бойові операції проти Ірану можуть обернутися розпадом усієї близькосхідної держави, а також новою міграційною кризою в Європі та затяжною економічною кризою.