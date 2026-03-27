Люди гуляють поруч з іранськими ракетами в парку в Тегерані (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Сполучені Штати можуть з упевненістю підтвердити лише знищення близько третини величезного ракетного арсеналу Ірану, хоча війна проти цієї країни триває вже майже місяць. Статус приблизно ще третини менш зрозумілий.

Про це агентству Reuters повідомили п’ять осіб, знайомих з даними американської розвідки.

Чотири співрозмовники зазначили, що статус приблизно ще однієї третини менш зрозумілий, однак бомбардування, ймовірно, пошкодили, знищили або поховали ці ракети в підземних тунелях та бункерах.

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Одне з джерел розповіло, що розвіддані щодо можливостей Ірану використовувати безпілотники аналогічні. Співрозмовник каже, що існує певна впевненість у знищенні близько третини з них.

Reuters зауважує, що оцінка, про яку раніше не повідомлялося, показує, що хоча більшість іранських ракет або знищені, або недоступні, Тегеран все ще має значний арсенал. Можливо, він зможе відновити деякі поховані або пошкоджені ракети після припинення бойових дій.

Агентство пише, що ці розвідувальні дані суперечать публічним заявам президента США Дональда Трампа про те, що в Ірану «залишилося дуже мало ракет».

У відповідь на запит про коментар представник Пентагону заявив, що кількість атак іранських ракет і безпілотників скоротилася приблизно на 90% з початку війни. Центральне командування збройних сил США «також пошкодило або знищило понад 66% іранських ракетних, безпілотних та військово-морських виробничих потужностей і верфей», додав чиновник.

Одне джерело розповіло, що частина проблеми полягає у визначенні того, скільки всього іранських ракет зберігалися в підземних бункерах країни до початку війни.

Ізраїльські військові чиновники стверджують, що до конфлікту Тегеран мав 2500 балістичних ракет, здатних досягти Ізраїлю. За словами високопоставленого ізраїльського військового, понад 335 ракетних пускових установок було «нейтралізовано». Це становить 70% пускової потужності Ірану.

Ізраїльські офіційні особи публічно не розголошують, скільки насправді ракет, за їхніми оцінками, все ще має Іран. Вони приватно визнають, що ліквідувати останні 30% потенціалу Тегерану буде відносно важче.

Один американський високопосадовець висловив скептицизм щодо здатності Сполучених Штатів точно оцінити ракетний потенціал Ірану, зокрема тому, що неясно, скільки ракет перебували під землею і залишалися в якийсь спосіб доступними.

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23 березня Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

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24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.