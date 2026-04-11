Іран має ще тисячі балістичних ракет та пускові установки в підземних сховищах, які може відкопати — WSJ

11 квітня, 16:38
Фрагмент іранської ракети на півдні Ізраїлю, 30 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Фрагмент іранської ракети на півдні Ізраїлю, 30 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Іран все ще має тисячі балістичних ракет, які він зможе використати, якщо відкопає пускові установки з підземних сховищ, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, знайомих з даними розвідки.

Хоча міністр оборони США Піт Гегсет заявив журналістам цього тижня, що ракетна програма Ірану «функціонально знищена», а пускові установки та ракети «виснажені та майже повністю неефективні», звіти розвідки США, вказують на те, що Іран може відновити частину свого ракетного потенціалу.

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Американські чиновники стверджують, що понад половина іранських ракетних пускових установок заблоковані під землею, але багато з тих, що залишилися, можна відремонтувати або викопати.

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Атаки США та Ізраїлю на іранські ракети здійснювалися виключно з повітря. Завдання коаліції ще більше ускладнювало те, що Іран мав ракетні комплекси, сховані глибоко в горах, пояснює WSJ. Ізраїль зосередився на авіаударах, щоб перекрити вихідні тунелі для ракетних пускових установок, але самі бази виявилося важко знищити, заявили ізраїльські посадовці.

За словами американських та ізраїльських чиновників, ракетний арсенал Ірану скоротився приблизно вдвічі за час конфлікту, проте ще тисячі балістичних ракет середньої та малої дальності можна вивести з укриттів або дістати з підземних об'єктів.

Американські джерела стверджують, що в Ірану залишилось менше половини безпілотників, які він мав на початку війни, оскільки багато з них він витратив, а заводи з їх виробництва атакували США та Ізраїль. Водночас, на думку американських чиновників, Іран може придбати аналогічні системи у Росії для використання проти своїх сусідів.

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Також вони стверджують, що Іран все ще має невеликий арсенал крилатих ракет, які може застосувати для ураження кораблів у Перській затоці або американських військ, якщо вони спробують захопити острів у разі зриву переговорів.

Американські аналітики не прогнозують, що іранська армія швидко надолужить кількість ракет та безпілотників, яку вона мала до війни.

Ізраїльські чиновники стверджують, що близько двох третин пускових установок балістичних ракет Ірану було виведено з ладу під час війни, але країна досі має понад 1000 з приблизно 2500 ракет середньої дальності, які були на початку війни.

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Хоча Ізраїль не зміг звести здатність Ірану запускати ракети до нуля, там назвали досягненням скорочення числа пусків до 10−15 ракет на день протягом більшої частини війни, на відміну від десятків щодня протягом перших днів.

Ізраїльські чиновники стверджують, що Іран наразі не може виробляти більше ракет, і темпи, якими Тегеран може відновити свою ракетну програму, залежатимуть від того, яку допомогу вони отримають від Росії чи Китаю.

Припинення вогню та переговори з Іраном

В ніч з 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

8 квітня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.

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Переговори між США та Іраном відбуваються 11 квітня в Ісламабаді.

Трамп заявив, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   війна проти Ірана війна США в Ірані Балістичні ракети Іран

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