Дим піднімається після удару в Тегерані, Іран, 1 квітня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Іран відновлює свої ракетні бункери протягом кількох годин після того, як вони опиняються під ударами США та Ізраїлю.

Про це пише британська газета The Telegraph, посилаючись на дані американської розвідки.

Скорочення числа іранських атак безпілотниками і ракетами було представлено Вашингтоном як доказ того, що Тегеран втрачає можливості атакувати цілі в Перській затоці.

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Однак дані розвідки свідчать про те, що Ірану вдалося зберегти значну кількість ракет і мобільних установок та здатність швидко відновлювати пошкоджені внаслідок авіанальотів об'єкти.

На думку аналітиків, Іран адаптується і, ймовірно, вже краще ховає свої ракетні пускові установки після використання.

Раніше на брифінгу Пентагон заявив, що за п’ять тижнів війни він завдав ударів по 11 000 цілям в Ірані. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що до 7 березня було знищено три чверті ракетних установок Ірану. Однак нові дані ставлять під сумнів, наскільки США та Ізраїль близькі до того, щоб знищити ракетний потенціал Тегерана. Іранські дрони і ракети продовжують вражати цілі в Перській затоці, зазначає The Telegraph.

Експерти попереджають, що після знищення великої кількості іранських пускових систем буде складно знайти ті, що залишилися.

Крім того, Іран має географічну перевагу, яка дає змогу ховати пускові установки. Тегеран і пов’язані з режимом інформаційні агентства хвалилися «підземними ракетними базами», так званими «ракетними містами», нагадує The Telegraph.

5 квітня агентство Bloomberg писало, що Іран після кількох тижнів війни має понад 1000 ракет, здатних досягти його території. Ще від 8 тисяч до 10 тисяч ракет малої дальності, за оцінкою ізраїльської сторони, має угруповання Хезболла в Лівані.