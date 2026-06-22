Представники нідерландської компанії Destinus повідомили про випуск тисячного за рахунком турбореактивного двигуна T150, який використовується в крилатих ракетах модельного ряду Ruta .

Згідно з опублікованим 22 червня аналізом видання Defense Express, такий стан речей — позитивний сигнал для України, якій раніше обіцяли поставити близько 700 ракет Ruta за фінансової підтримки влади Нідерландів.

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Як повідомили співробітники Destinus, двигун T150 призначений для крилатих ракет Ruta B1 (Block 1) та Ruta B2 (Block 2). У компанії, зокрема, зазначили, що «ця віха зміцнює можливості Європи щодо виробництва двигунів для крилатих ракет у промислових масштабах».

Крім того, у Destinus повідомили, що цей двигун був повністю розроблений силами компанії та виготовляється на виробничих потужностях, розташованих у Європі.

«Яка саме частка європейських компонентів у двигунах, не розкривається; також невідомі темпи виробництва», — пише видання.

За словами головного виробничого директора Destinus Сіднея Берндта, йдеться про забезпечення випуску тисяч ракет на рік, а також про заплановане вже зараз нарощування потужностей — зокрема завдяки спільному підприємству Rheinmetall Destinus Strike Systems. Воно насамперед зосередиться на вдосконаленні існуючих та створенні нових рішень у сфері ракетних систем.

Як зазначають у Defense Express, дані про виробництво двигунів T150 для крилатих ракет Ruta B1/B2 є позитивним сигналом для України, оскільки вказують на те, що Destinus зможе в досить стислі терміни поставити Силам оборони крилаті ракети Ruta в рамках запланованого замовлення.

«Днями глава оборонного відомства України Михайло Федоров оголосив, що Нідерланди готові профінансувати постачання близько 700 крилатих ракет Ruta, однак якої саме модифікації — невідомо. Під час візиту Федорова на підприємство Destinus йому демонстрували саме варіант Ruta B1», — пише видання.

За інформацією Defense Express, Ruta B1 має дальність понад 300 км і може нести корисне навантаження понад 150 кг. При цьому Ruta B2 отримала збільшену дальність до 700 км, а також низку інших удосконалень — заходи щодо підвищення малопомітності, можливість запуску з літаків тощо.

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«Скільки ракет Ruta на даний момент було поставлено Україні, невідомо. Можна припустити, що йдеться про тестові партії, за результатами випробувань яких компанія вдосконалює наявні версії та розробляє нові. Раніше повідомлялося, що Ruta постачається Силам оборони з початку 2024 року. І якщо першу версію дійсно можна назвати реактивним дроном, то вже у другій і третій — це повноцінна крилата ракета», — підсумувало видання.

Українська ракетна програма — що відомо

У жовтні 2024 року тодішній міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Україна у 2025 році планує збільшити виробництво озброєння, пріоритетом є дрони, далекобійна зброя та балістичні ракети.

Чиновник також повідомив, що до кінця 2024 року або на початку 2025 року з’явиться «багато інформації» про велику ракетну програму України.

3 грудня президент України Володимир Зеленський після засідання Штабу Верховного головнокомандувача зазначив, що українські військовослужбовці провели випробування нових типів ракет вітчизняного виробництва.

4 грудня стало відомо, що українська ракета-дрон «Паляниця» запущена у серійне виробництво.

1 квітня 2026 року головний конструктор збройової компанії FirePoint Денис Штилерман розповів про розробку української балістичної ракети FP-9, яка має дальність польоту до 850 км і боєголовку вагою до 800 кг.

«Дев'ятка (FP-9 — ред.) — не знаю, подивимося. Зараз ми її зробимо, запустимо, розберемося, бо це „на папері все було гладко, але забули про яри“. Зараз у нас щодо „дев'ятки“ (FP-9 — ред.) все готово, крім двигуна. Двигун зараз випробуємо, подивимося, чи буде зрозумілим ціноутворення», — зазначив він.

18 травня стало відомо, що в Європі аерокосмічна компанія Destinus спільно з оборонним концерном Rheinmetall прискорить розробку нової ракети Ruta Block 3 — іїї будуть випробовувати в Україні.

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Як заявили інженери, Ruta Block 3 планується оснастити турбореактивним двигуном нового покоління — збільшеною версією Destinus T220, яка зараз перебуває на стадії проєктування, а також боєголовкою вагою 250 кілограмів. Також очікується, що дальність польоту ракети сягне 2 тисяч кілометрів, і вона буде набагато дешевшою у виробництві, ніж схожа за характеристиками американська ракета Tomahawk (у жовтні 2025 року вона, згідно з бюджетною документацією Пентагону, коштувала $1,3 млн за екземпляр — ред.).