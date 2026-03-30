Україна веде перемовини з двома країнами щодо альтернативи американським ракетам-перехоплювачам балістики РАС-3 . Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам у понеділок, 30 березня.

Він зазначив, що у світі існує гострий дефіцит ракет РАС-3 до ЗРК Patriot, рівень їх виробництва становить приблизно 60 одиниць на місяць.

Більша частина цих ракет наразі направляється на Близький Схід.

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«Всі пакети антибалістичні максимально — ми бачимо, як партнери… куди вони їх направляють. Там, де сьогодні дуже гаряче. Це передусім на Близький Схід. На жаль, іноді забувають про Україну, але ми всім нагадуємо і вдячні партнерам, які нас чують», — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що під час поїздки на Близький Схід обговорював питання ракет-перехоплювачів, але відмовився уточнити деталі.

«Якщо чесно, світу, не Україні тільки, світу треба шукати альтернативу якомога швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. Але поки що… Коли буде вже результат, тоді скажу відверто», — наголосив президент.

27 березня видання Politico писало, що Білий дім почав попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути припинені в найближчі місяці через війну в Ірані.

Газета Washington Post інформувала, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід. Йдеться, зокрема про ракети для українських батарей Patriot.