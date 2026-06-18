Трамп попросить американські компанії надати ліцензію на виробництво ракет ППО в Європі та Україні — Bloomberg

18 червня, 07:25
Президент США Дональд Трамп у Франції, 17 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп у Франції, 17 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та в Україні, пише Bloomberg з посиланням на чиновників, обізнаних з переговорами.

Враховуючи, що США вичерпали запаси ракет-перехоплювачів під час війни в Ірані, а Україна потребує посилення ППО, Трамп на саміті G7 повідомив союзникам, що розгляне можливості надання ліцензій на виробництво поза межами Америки, розповіли чиновники.

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«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання», — сказав Трамп журналістам 17 червня, відповідаючи на запитання про ці плани.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також підтвердив можливе надання американськими оборонними компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам.

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«Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями», — заявив він.

Мерц додав, що йдеться про надання ліцензій компаніям, що мають необхідні виробничі потужності — серед них є як європейські, так і українські виробники.

Bloomberg зазначає, що США вже виробляють певні види озброєння за ліцензією за кордоном, наприклад ракети до ЗРК Patriot у Німеччині, але ретельно охороняють свої ліцензійні угоди через міркування щодо інтелектуальної власності та ланцюгів постачання.

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Саміт лідерів Великої сімки (G7) проходив упродовж 15−17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона.

Нестача засобів ППО в Україні — головне

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.

17 червня Суспільне, посилаючись на одного із посадовців країни G7, повідомило, що Штати не надали дозвіл на виробництво систем ППО Patriot в Європі, але пообіцяли розглянути це питання.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Дональд Трамп Саміт G7 ППО ЗРК Patriot Виробництво зброї

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