Трамп попросить американські компанії надати ліцензію на виробництво ракет ППО в Європі та Україні — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та в Україні, пише Bloomberg з посиланням на чиновників, обізнаних з переговорами.

Враховуючи, що США вичерпали запаси ракет-перехоплювачів під час війни в Ірані, а Україна потребує посилення ППО, Трамп на саміті G7 повідомив союзникам, що розгляне можливості надання ліцензій на виробництво поза межами Америки, розповіли чиновники.

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«Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання», — сказав Трамп журналістам 17 червня, відповідаючи на запитання про ці плани.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також підтвердив можливе надання американськими оборонними компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам.

«Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями», — заявив він.

Мерц додав, що йдеться про надання ліцензій компаніям, що мають необхідні виробничі потужності — серед них є як європейські, так і українські виробники.

Bloomberg зазначає, що США вже виробляють певні види озброєння за ліцензією за кордоном, наприклад ракети до ЗРК Patriot у Німеччині, але ретельно охороняють свої ліцензійні угоди через міркування щодо інтелектуальної власності та ланцюгів постачання.

Саміт лідерів Великої сімки (G7) проходив упродовж 15−17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона.

Нестача засобів ППО в Україні — головне

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.

17 червня Суспільне, посилаючись на одного із посадовців країни G7, повідомило, що Штати не надали дозвіл на виробництво систем ППО Patriot в Європі, але пообіцяли розглянути це питання.