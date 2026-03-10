Вторгнення іранських ракет до Туреччини не можна виправдати жодною причиною — Ердоган

10 березня, 12:41
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не схвалює напади Ірану на братські країни у регіоні (Фото: Mustafa Kamaci/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не схвалює напади Ірану на братські країни у регіоні (Фото: Mustafa Kamaci/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що порушення повітряного простору країни не можна виправдати жодною причиною.

Про це повідомив Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

9 березня Ердоган провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

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Президент Туреччини зазначив, що не схвалює напади Ірану на братські країни у регіоні, оскільки атаки «не приносять нікому користі та мають припинитись».

Ердоган зауважив, що Туреччина зазнає негативного впливу конфліктів, до яких вона не причетна.

«Порушення нашого повітряного простору не можна виправдати жодною причиною, і що Туреччина продовжить вживати всіх необхідних заходів проти цього», — наголосив він.

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Водночас Пезешкіан заявив, що ракети, які вторглися у повітряний простір Туреччини, не були іранськими. Він також пообіцяв проведення всебічного розслідування.

4 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що сили НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору. Іран заперечував запуск ракет у бік «дружньої країни».

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині.

9 березня Міноборони Туреччини знову повідомило, що сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, яка була запущена з Ірану.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Туреччина Іран Реджеп Тайіп Ердоган удар США та Ізраїлю по Ірану війна проти Ірана

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