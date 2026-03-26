Зеленський подякував адміністрації Трампа за те, що вона продовжує надсилати Україні ракети до Patriot (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі адміністрація президента США Дональда Трампа не припиняла постачати Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot попри війну на Близькому Сході.

В інтерв'ю Reuters глава держави подякував адміністрації Трампа за те, що вона продовжує надсилати Україні ракети до Patriot, незважаючи на зростання попиту на них через конфлікт у Перській затоці.

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Раніше українські чиновники висловлювали побоювання, що поставки американських ракет Patriot — єдиних в арсеналі України, здатних збивати російські балістичні ракети — можуть припинитися через війну з Іраном.

«Поставки нам не припинялися. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Але ця партія ракет Patriot не така велика, як нам потрібно», — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна досягла прогресу у виробництві власних далекобійних ракет і дронів, що дозволяє їй завдавати удару вглиб країни-агресора Росії.

12 березня видання Politico повідомило, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.

За перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.

11 березня Зеленський заявив, що в Україну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.