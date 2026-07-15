Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot , заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість, як ви правильно сказали, політична. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашої сили», — сказав Зеленський на саміті Україна — Південно-Східна Європа 15 липня, передає Інтерфакс-Україна.

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Президент також повідомив, що Україна досягла домовленостей із Францією та Італією щодо розвитку виробництва ракет для європейських систем протиповітряної оборони.

«У нас є окрема домовленість з Європейським Союзом, а саме з Францією і Італією, тому що вони дають дозволи на виробництво SAMP/T. Ми домовилися з французькою стороною, а італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовилися щодо ракет SCALP, Aster 30, а також щодо SAMP/T нового покоління», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна також реалізує власний проєкт європейської антибалістичної системи FREYJA, у межах якого українська сторона розробляє пускову установку та ракету, тоді як партнери мають забезпечити інші компоненти, насамперед радари.

«Україна будує лончер і ракету. Нам не вистачає ще інших деталей, передусім радарів. Ми об'єднали зараз вісім країн цієї ініціативи, і вже зрозумілі компанії, які технологічно можуть швидко розв’язати питання радарів», — розповів президент.

За словами Зеленського, координацію роботи над антибалістичним напрямом здійснює Рада національної безпеки та оборони.

«РНБО збирала антибалістичну коаліцію. Секретар РНБО (Рустем Умєров — ред.) за це відповідав. У нас відбувається тристоронній формат: є лідер, є радник з національної безпеки, у нашому випадку це секретар РНБО, і є компанії, які забезпечують ту чи іншу частину антибалістичної системи», — зазначив президент.

Він додав, що перша зустріч у цьому форматі вже відбулася у Франції, а наступним етапом стане узгодження термінів реалізації проєкту. Зеленський також сказав, що для українських розробок залишається важливим питання успішного проходження випробувань.

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Раніше ЗМІ повідомили, що США розпочали процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв.

Один з українських чиновників заявив, що Lockheed Martin, американська оборонна компанія, яка виробляє ракети, підтримує надання Україні ліцензії, і він не вважає, що процес триватиме кілька місяців, як раніше припускалося.

Patriot для України — головне

Наприкінці травня Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом президент розповів журналістам, що в листі запросив у Трампа ліцензію на виробництво ракет Patriot.

8 липня Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Patriot — про це він сказав під час пресконференції із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, додавши, що виробника ще не поінформували, але «все владнається».

Останнім часом Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичну зброю.

13 липня Зеленський заявив, що Україні потрібно 100 ракет Patriot щомісяця, щоб пережити зиму.