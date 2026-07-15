Україна розраховує отримати технічну можливість для виробництва ракет до Patriot до кінця року — Зеленський
ЗРК Patriot в Україні, 4 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, заявив президент України Володимир Зеленський.
«Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість, як ви правильно сказали, політична. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашої сили», — сказав Зеленський на саміті Україна — Південно-Східна Європа 15 липня, передає Інтерфакс-Україна.
Президент також повідомив, що Україна досягла домовленостей із Францією та Італією щодо розвитку виробництва ракет для європейських систем протиповітряної оборони.
«У нас є окрема домовленість з Європейським Союзом, а саме з Францією і Італією, тому що вони дають дозволи на виробництво SAMP/T. Ми домовилися з французькою стороною, а італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовилися щодо ракет SCALP, Aster 30, а також щодо SAMP/T нового покоління», — сказав Зеленський.
Він додав, що Україна також реалізує власний проєкт європейської антибалістичної системи FREYJA, у межах якого українська сторона розробляє пускову установку та ракету, тоді як партнери мають забезпечити інші компоненти, насамперед радари.
«Україна будує лончер і ракету. Нам не вистачає ще інших деталей, передусім радарів. Ми об'єднали зараз вісім країн цієї ініціативи, і вже зрозумілі компанії, які технологічно можуть швидко розв’язати питання радарів», — розповів президент.
За словами Зеленського, координацію роботи над антибалістичним напрямом здійснює Рада національної безпеки та оборони.
«РНБО збирала антибалістичну коаліцію. Секретар РНБО (Рустем Умєров — ред.) за це відповідав. У нас відбувається тристоронній формат: є лідер, є радник з національної безпеки, у нашому випадку це секретар РНБО, і є компанії, які забезпечують ту чи іншу частину антибалістичної системи», — зазначив президент.
Він додав, що перша зустріч у цьому форматі вже відбулася у Франції, а наступним етапом стане узгодження термінів реалізації проєкту. Зеленський також сказав, що для українських розробок залишається важливим питання успішного проходження випробувань.
Раніше ЗМІ повідомили, що США розпочали процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв.
Один з українських чиновників заявив, що Lockheed Martin, американська оборонна компанія, яка виробляє ракети, підтримує надання Україні ліцензії, і він не вважає, що процес триватиме кілька місяців, як раніше припускалося.
Patriot для України — головне
Наприкінці травня Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом президент розповів журналістам, що в листі запросив у Трампа ліцензію на виробництво ракет Patriot.
8 липня Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Patriot — про це він сказав під час пресконференції із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, додавши, що виробника ще не поінформували, але «все владнається».
Останнім часом Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичну зброю.
13 липня Зеленський заявив, що Україні потрібно 100 ракет Patriot щомісяця, щоб пережити зиму.