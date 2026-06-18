Дрон Hornet у версії для ракети Block 2 — багатофункціональна платформа, яка може вражати не лише наземні цілі, а й виконувати функції дрона-перехоплювача, повідомили виробники (Фото: Defense Express)

Оборонні технологічні компанії Shield AI та Destinus провели низку випробувань з відпрацювання роботи бойового штучного інтелекту Hivemind на різних БПЛА — його планується в майбутньому встановлювати на крилату ракету Ruta .

Про це 18 червня повідомляє видання Defence Express.

«Випробування підтвердили можливість автономного керування безпілотниками в польоті за допомогою Hivemind та продемонстрували, як це може допомогти операторам швидше реагувати на сучасні загрози», — цитує видання пресреліз компаній.

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Випробування проходили у три етапи — перший передбачав двомісячні роботи з інтеграції бойового ШІ Hivemind від Shield AI у дрони Hornet від Destinus та проведення льотних випробувань, під час яких дрон самостійно оновлював свій маршрут відповідно до поточного завдання.

«Другий етап був присвячений створенню повноцінного розвідувально-ударного контуру, в якому до дронів Hornet приєдналися розвідувальні БПЛА V-BAT, які також раніше тестувалися в Україні. Вони виконували роль ретрансляторів зв’язку та передавали ударним дронам дані про місії», — пише видання.

Як зазначають у Defence Express, дрон Hornet у версії Block 2 — багатофункціональна платформа, яка може вражати не лише наземні цілі, а й виконувати функції дрона-перехоплювача. Це, своєю чергою, відкриває цікаві можливості для створення автономного рою, який під час однієї місії знищуватиме цілі на землі та в повітрі, пише видання.

За словами представників Shield AI, на третьому етапі компанії відпрацювали всю послідовність виконання місії — автономне планування за допомогою наземної станції управління, дотримання рельєфу місцевості за допомогою системи (скоріше за все, мова йде про аналог DSMAC, який стає дедалі популярнішим на БПЛА та дешевших крилатих ракетах), оновлення даних про ціль безпосередньо під час польоту, виконання маневрів тощо, резюмували в Defence Express.

Українська ракетна програма — що відомо

У жовтні 2024 року тодішній міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Україна у 2025 році планує збільшити виробництво озброєння, пріоритетом є дрони, далекобійна зброя та балістичні ракети.

Чиновник також повідомляв, що до кінця 2024 року або на початку 2025 року з’явиться «багато інформації» про велику ракетну програму України.

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3 грудня президент України Володимир Зеленський після засідання Штабу Верховного головнокомандувача зазначив, що українські військовослужбовці провели випробування нових типів ракет вітчизняного виробництва.

4 грудня стало відомо, що українська ракета-дрон Паляниця запущена у серійне виробництво.

1 квітня 2026 року головний конструктор збройової компанії FirePoint Денис Штілерман розповів про розробку української балістичної ракети FP-9, яка має дальність польоту до 850 км і боєголовку вагою до 800 кг.

«Дев'ятка (FP-9 — ред.) — не знаю, подивимося. Зараз ми її зробимо, запустимо, зрозуміємо, бо це „було гладко на папері, але забули про яри“. Зараз у нас щодо „дев'ятки“ (FP-9 — ред.) все готово, крім двигуна. Двигун зараз випробуємо, побачимо, чи буде зрозумілим ціноутворення», — зазначив він.

18 травня стало відомо, що в Європі аерокосмічна компанія Destinus спільно з озброєним концерном Rheinmetall прискорюватиме розробку нової ракети Ruta Block 3— і її випробовуватимуть в Україні.

Як заявили інженери, Ruta Block 3 планують оснастити турбореактивним двигуном нового покоління — збільшеним Destinus T220, який зараз перебуває на стадії проєктування, а також боєголовкою вагою 250 кілограмів. Також очікується, що дальність польоту ракети сягатиме 2 тисяч кілометрів, і вона буде набагато дешевшою у виробництві, ніж схожа за характеристиками американська ракета Tomahawk (у жовтні 2025 року вона, згідно з бюджетною документацією Пентагону, коштувала $1,3 млн за екземпляр — ред.).