Перед самітом НАТО в Туреччині оголошували повітряну тривогу через російську ракету — Der Spiegel

16 липня, 23:02
Російська ракета на великій швидкості наближалася до турецького повітряного простору (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Російська ракета на великій швидкості наближалася до турецького повітряного простору (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Напередодні саміту НАТО в Анкарі по всій Туреччині оголосили найвищий рівень повітряної тривоги після того, як системи Альянсу зафіксували ракету, що летіла у бік турецького повітряного простору. Згодом з'ясувалося, що це була російська ракета ППО, яка збилася з курсу.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, у вівторок, 7 липня, близько 7:00 по всій території Туреччини було оголошено найвищий рівень повітряної тривоги.

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Причиною стала ракета, яку радіолокаційні системи НАТО зафіксували над територією Грузії. Вона на великій швидкості наближалася до турецького повітряного простору, і спочатку її ідентифікували як балістичну.

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Ракета не прямувала до Анкари, де того дня мали зібратися глави держав і урядів країн Альянсу. Невдовзі вона впала в Чорне море.

Пізніше з’ясувалося, що це була ракета протиповітряної оборони, яку російські військові запустили з території окупованої Абхазії. Після запуску вона збилася з курсу.

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Саміт НАТО відбувся 7−8 липня в Анкарі. У ньому взяли участь лідери держав-членів Альянсу та низки країн-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на саміті, провів низку зустрічей з партнерами, зокрема з американським колегою Дональдом Трампом.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   саміт НАТО в Анкарі

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