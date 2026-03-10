Трамп не припинить боротьбу, доки не зможе заявити про свою переконливу перемогу, пише WSJ з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Деякі радники президента США Дональда Трампа в приватному порядку рекомендують йому шукати план виходу з війни проти Ірану . Це відбувається на тлі стрімкого зростання цін на нафту і побоювань, що затяжний конфлікт може обернутися негативними політичними наслідками.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ), вказуючи, що в понеділок, виступаючи перед журналістами, американський лідер охарактеризував військову місію як таку, що в основному досягла своїх цілей. Трамп не озвучив чітких термінів завершення війни проти Ірану, але припустив, що місія завершиться «дуже скоро».

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Утім, деякі представники адміністрації Трампа повідомили, що поки Тегеран продовжує атакувати країни регіонів, а Ізраїль, як і раніше, готовий завдавати ударів по іранських цілях, США навряд чи зможуть із легкістю вийти з цієї війни.

WSJ також наводить думку високопоставленого чиновника адміністрації, який заявив, що Трамп не припинить боротьбу, доки не зможе оголосити про свою переконливу перемогу, особливо, коли США мають військову перевагу.

За словами людей, які, як вказує WSJ, знайомі зі способом мислення Трампа, він іноді дивується тому, що Тегеран відмовляється здаватися.

Також обізнані джерела повідомили виданню, що останніми днями низка радників Трампа закликали його сформулювати план виведення США з війни і довести, що цілі значною мірою досягнуті. Всупереч тому, що багато хто з консервативного електорату президента все ще підтримує первісну операцію, деякі радники в приватному порядку висловлювали побоювання, що тривала війна може це змінити.

WSJ також пише, що деякі радники стривожено стежили за злетом цін на нафту. За словами обізнаних джерел, їм також телефонували деякі занепокоєні республіканці з приводу проміжних виборів.

Як наголошується в публікації, останніми днями команда Трампа також дійшла висновку про необхідність більш агресивного плану комунікацій, щоб переконати громадськість у необхідності війни, оскільки багато людей зіштовхуються з подорожчанням бензину.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном триватиме чотири тижні або менше. Він додав, що відкритий до переговорів з іранцями, але не зміг сказати, чи відбудуться вони «скоро».

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

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Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.

9 березня Трамп в інтерв'ю CBS News висловив думку, що війна США з Іраном «практично завершена».

Під час пресконференції у Флориді Трамп на запитання, чи очікує він завершення військової операції США протягом цього тижня або кількох днів, відповів: «Я думаю, що скоро».

«Подивіться, у них немає нічого, включно з керівництвом. Насправді, існує два рівні керівництва, а насправді, як виявляється, навіть більше. Але два рівні керівництва зникли», — зазначив президент США 9 березня.