Міністри ЄС обговорять підготовку енергосистеми України до зими та підтримку ППО

13 липня під час засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ у Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять підготовку енергетичної системи України до наступного опалювального сезону.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

У засіданні особисто візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як зазначили в Раді ЄС, основну увагу буде приділено терміновій підтримці української протиповітряної оборони, фінансуванню, захисту та відновленню критичної енергетичної інфраструктури, а також довгостроковим заходам зі зміцнення стійкості енергосистеми України.

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За словами дипломата однієї з країн, що є серед лідерів підтримки Києва, держави-члени ЄС мають більш рівномірно розподіляти відповідальність за допомогу Україні.

«Розподіл навантаження важливий у невійськовій сфері, але особливо — у військовій. Нинішня ситуація, за якої дуже невелика група держав-членів несе на собі левову частку підтримки України, є неприйнятною», — зазначив співрозмовник Суспільного.

Він також звернув увагу на те, що окремі країни ЄС, зокрема Франція, Італія та Іспанія, продовжують активно видавати шенгенські візи громадянам Росії, зауваживши, що такі держави могли б робити більший внесок у підтримку України.

Перед початком засідання міністри закордонних справ країн ЄС проведуть неформальну зустріч із Андрієм Сибігою та представниками двох українських правозахисних організацій. Під час сніданку сторони планують обговорити гуманітарну ситуацію в Україні, зокрема питання українських цивільних, яких утримує Росія.

Крім того, 14 липня Міжурядова конференція ЄС має офіційно затвердити рішення послів держав-членів про відкриття шостого переговорного кластера в межах процесу вступу України до Європейського Союзу.