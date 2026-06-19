На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Рада Безпеки ООН збереться в понеділок, 22 червня, на екстрене засідання для обговорення останніх ударів РФ по Україні, зокрема Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН, передає Укрінформ.

За останній тиждень Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак, у результаті яких загинули цивільні особи.

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Росіяни завдали масштабних пошкоджень житловим будинкам та історичним памʼяткам, серед яких — Києво-Печерська лавра, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за київським).

Про скликання термінових засідань Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими ударами РФ по Україні 15 червня оголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

Удар РФ по Києво-Печерській лаврі: що відомо

Вночі проти 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням безпілотників і ракет, зокрема балістичних. Один із ворожих дронів влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У результаті на території заповідника спалахнула пожежа, яка завдала будівлі значних руйнувань.

Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ. Крім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Вежу Іоанна Кущника — оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпифаній назвав російський удар по собору злочином проти людства, історії та християнства.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі.