На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар РФ по Києво-Печерській лаврі
Наслідки російського удару по Успенському собору Києво-Печерської Лаври (Фото: Minister of Culture of Ukraine Tetyana Berezhna via Facebook/Handout via REUTERS)
Рада Безпеки ООН збереться в понеділок, 22 червня, на екстрене засідання для обговорення останніх ударів РФ по Україні, зокрема Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН, передає Укрінформ.
За останній тиждень Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак, у результаті яких загинули цивільні особи.
Росіяни завдали масштабних пошкоджень житловим будинкам та історичним памʼяткам, серед яких — Києво-Печерська лавра, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за київським).
Про скликання термінових засідань Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими ударами РФ по Україні 15 червня оголосив глава МЗС Андрій Сибіга.
Удар РФ по Києво-Печерській лаврі: що відомо
Вночі проти 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням безпілотників і ракет, зокрема балістичних. Один із ворожих дронів влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У результаті на території заповідника спалахнула пожежа, яка завдала будівлі значних руйнувань.
Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ. Крім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Вежу Іоанна Кущника — оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпифаній назвав російський удар по собору злочином проти людства, історії та християнства.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі.