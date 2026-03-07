«Окрилений Трамп тиснутиме на Путіна». РФ отримала певні переваги від війни в Ірані, але це закінчиться її стратегічною поразкою — Галлямов

7 березня, 14:27
NV Преміум
Російський диктатор Володимир Путін (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Російський диктатор Володимир Путін (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Автор: Олексій Тарасов

Політолог і політтехнолог Аббас Галлямов відповів у ефірі Radio NV, чи справді війна в Ірані зіграла на руку РФ, зокрема, у зв’язку зі зростанням цін на нафту і тим, що Україна може зіткнутись із дефіцитом ракет для Patriot.

Аббас Галлямов

Аббас Галлямов

політолог

Певні переваги Росія отримала, але вони всі мають тактичний характер, тимчасовий характер, і закінчаться вони серйозними стратегічними невдачами, стратегічною поразкою.

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Так, ціна на нафту підросла. Це тимчасове явище, тому що коли іранський режим або завалиться сам, або піде на угоду з американцями щодо ядерної угоди, відмовиться від проєктів у сфері збагачення урану, балістичної програми тощо (там є набір вимог), у будь-якому разі після цього санкції з Ірану зніматимуть. І після цього іранська нафта, іранський газ — а за своїми запасами газу Іран перевершує Росію, а за нафтою він теж один із лідерів — усе це хлине на світові ринки, і ціна впаде. І це вже стратегічно довгостроковий фактор на довгі роки вперед.

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Теги:   Володимир Путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін Радіо NV удар США та Ізраїлю по Ірану

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