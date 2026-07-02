Путін вчетверте з початку війни збільшив кількість особистої охорони

Російський диктатор Володимир Путін збільшив кількість офіцерів , відповідальних за його особисту охорону, до понад 812 осіб.

Про це пише The Telegraph. Першим на відповідний указ звернуло увагу російське видання Верстка.

Як йдеться у статті, останніми місяцями Путін став більш параноїдально ставитися до власної безпеки. Він розпорядився збільшити штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО).

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Це вже четверте рішення Путіна щодо збільшення чисельності охорони з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

ФСО в Росії відповідає за охорону вищих посадових осіб держави, насамперед глави кремлівського режиму, а також його сім'ї та найближчого оточення, зокрема прем'єр-міністра.

Співробітники служби охороняють резиденції Путіна, супроводжують його під час поїздок, а також займаються державними комунікаціями та аналізом громадської думки щодо президента Росії. Вони уповноважені проводити «заходи інформаційної війни».

Загальна чисельність персоналу служби перевищує 50 000 співробітників. Згідно з новим указом, гранична чисельність центрального апарату — підрозділу, що безпосередньо відповідає за безпеку Путіна, — буде збільшена з 785 до 812 осіб.

До вторгнення Росії в Україну центральний апарат ФСО майже 13 років не розширювався. У 2010 році там працювало на 100 співробітників менше, ніж сьогодні.

За даними європейських спецслужб, з початку цього року ФСО запровадила більш суворі протоколи безпеки через зростаючу загрозу з боку далекобійних безпілотників, а також через побоювання можливого перевороту або замаху.

Як стверджується у статті, співробітникам, які працюють у безпосередньому оточенні Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами та іншими пристроями з доступом до Інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також встановлюють системи безпеки.

Повідомляється, що під заборону потрапили навіть наручні годинники. З середини квітня чиновникам наказали знімати їх у присутності Путіна, повідомив джерело з оточення Путіна в розмові з журналістами Telegram-каналу «Можем объяснить».

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З березня в Росії значно посилили заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна через острах змови або спроби держперевороту, випливає зі звіту однієї з європейських розвідок.

Федеральна служба охорони (ФСО) значно урізала список місць, які може відвідувати Путін: він перестав їздити у свої резиденції на Валдаї та в Підмосков'ї.

Більшу частину часу Путін проводить у бункерах, наприклад у Краснодарському краї, йдеться у звіті. Там він може працювати тижнями, поки його пресслужба в цей час публікує заготовлені заздалегідь відеоматеріали.Відвідувачів адміністрації президента зобов’язали проходити два рівні перевірки.