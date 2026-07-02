Путін вчетверте з початку війни збільшив кількість особистої охорони
Путін збільшив кількість офіцерів, відповідальних за його особисту охорону (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)
Російський диктатор Володимир Путін збільшив кількість офіцерів, відповідальних за його особисту охорону, до понад 812 осіб.
Про це пише The Telegraph. Першим на відповідний указ звернуло увагу російське видання Верстка.
Як йдеться у статті, останніми місяцями Путін став більш параноїдально ставитися до власної безпеки. Він розпорядився збільшити штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО).
Це вже четверте рішення Путіна щодо збільшення чисельності охорони з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.
ФСО в Росії відповідає за охорону вищих посадових осіб держави, насамперед глави кремлівського режиму, а також його сім'ї та найближчого оточення, зокрема прем'єр-міністра.
Співробітники служби охороняють резиденції Путіна, супроводжують його під час поїздок, а також займаються державними комунікаціями та аналізом громадської думки щодо президента Росії. Вони уповноважені проводити «заходи інформаційної війни».
Загальна чисельність персоналу служби перевищує 50 000 співробітників. Згідно з новим указом, гранична чисельність центрального апарату — підрозділу, що безпосередньо відповідає за безпеку Путіна, — буде збільшена з 785 до 812 осіб.
До вторгнення Росії в Україну центральний апарат ФСО майже 13 років не розширювався. У 2010 році там працювало на 100 співробітників менше, ніж сьогодні.
За даними європейських спецслужб, з початку цього року ФСО запровадила більш суворі протоколи безпеки через зростаючу загрозу з боку далекобійних безпілотників, а також через побоювання можливого перевороту або замаху.
Як стверджується у статті, співробітникам, які працюють у безпосередньому оточенні Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами та іншими пристроями з доступом до Інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також встановлюють системи безпеки.
Повідомляється, що під заборону потрапили навіть наручні годинники. З середини квітня чиновникам наказали знімати їх у присутності Путіна, повідомив джерело з оточення Путіна в розмові з журналістами Telegram-каналу «Можем объяснить».
З березня в Росії значно посилили заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна через острах змови або спроби держперевороту, випливає зі звіту однієї з європейських розвідок.
Федеральна служба охорони (ФСО) значно урізала список місць, які може відвідувати Путін: він перестав їздити у свої резиденції на Валдаї та в Підмосков'ї.
Більшу частину часу Путін проводить у бункерах, наприклад у Краснодарському краї, йдеться у звіті. Там він може працювати тижнями, поки його пресслужба в цей час публікує заготовлені заздалегідь відеоматеріали.Відвідувачів адміністрації президента зобов’язали проходити два рівні перевірки.