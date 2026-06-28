Путін поскаржився, що Захід «випробовує на міцність» Росію та озвучив вигадку про відступ України

Російський диктатор Володимир Путін на з'їзді єдиноросів у Москві, 28 червня 2026 року (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на з'їзді партії Єдина Росія поскаржився, що Захід "випробовує на міцність" Росію та озвучив вигадку про відступ України .

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Путін назвав нинішній період «доленосним» для Росії та звинуватив Захід у спробах послабити РФ, заявивши, що її нібито не вдалося перемогти воєнним шляхом.

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Диктатор заявив, що «Росію не можна перемогти на полі бою», а тому її «випробовують на міцність» і намагаються позбутися, оскільки Росія «завжди стояла на шляху зла».

Також він озвучив вигадку про те, що Україна «відступає по всій лінії бойового зіткнення, тому перейшла до терористичних ударів по РФ».

Крім того, Путін заявив, що вибори до Держдуми відбудуться у встановлені терміни (тобто у вересні), і заявив, що Захід спробує розхитати внутрішньополітичну ситуацію, «але це йому не вдасться».

При цьому диктатор визнава, що «Росія коректує деякі плани, виходячи з ситуації» та проходить «складний етап», однак запевнив, що стратегічні плани РФ «будуть реалізовані у повному обсязі».

Падіння рівня підтримку Путіна — останні новини

26 червня видання The New York Times із посиланням на дані соціологічного дослідження провладного російського Фонду Громадська думка (ФОМ) за 19−21 червня повідомило, що рівень підтримки Путіна впав до найнижчої позначки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Падіння рейтингу прискорилося після того, як тривалі та інтенсивні удари Сил оборони України по військовій інфраструктурі в Криму остаточно зруйнували звичний спосіб життя на окупованому півострові, змусивши місцеву колабораційну владу запровадити режим надзвичайного стану.

Сам російський диктатор намагається ігнорувати погіршення ситуації. Коментуючи нещодавні масштабні атаки дронів, Путін обмежився розпливчастою заявою, назвавши руйнівні удари спробою України «розхитати» російське суспільство.

24 червня російські ЗМІ повідомили, що силовики вмовляють Путіна перенести вибори у Держдуму на тлі атак українських дронів та падіння рейтингів.