Російський диктатор Володимир Путін продовжує вимагати поступок з боку України та не готовий до серйозних переговорів (Фото: Kremlin.ru/Handout через REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи почне конструктивні мирні переговори з Україною щонайменше до лютого 2027 року, повідомляють джерела Financial Times 5 липня.

За даними співрозмовника у Москві, залученого до непублічних переговорів щодо припинення війни, Путін продовжує зосереджуватися на максималістських цілях в Україні.

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«Наразі найбажанішим варіантом для росіян залишається те, що американці віддадуть нам Україну. Вони навіть не натякають на будь-які поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі. Їхні переговорні позиції, по суті, означають, що переговорів вести немає на чому», — сказала ця особа.

Високопоставлені українські чиновники, залучені до мирних переговорів, повідомили FT, що російські переговірники вимагають від американської сторони, щоб ті домоглися від Києва згоди на значні поступки. За словами чиновників, тристоронні мирні переговори за посередництва США, ймовірно, не відновляться до кінця літа.

У матеріалі говориться, що Путін не показує жодних ознак того, що українські удари БпЛА по російських містах змусять його сісти за стіл переговорів. Навпаки, він ще більше посилив свою позицію, наполягаючи на тому, що Росія «перемагає» у війні.

Попри те, що наступ російських окупантів на фронті сповільнився, Путін віддав наказ своїй армії захопити усю територію Донецької області до кінця поточного року, свідчить інформація української розвідки, пише FT.

Мирні переговори з Росією — останні новини

Тристоронні переговори України, США та Росії були призупинені у лютому 2026 року — після початку війни в Ірані.

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, поки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

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Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і відмовився від особистої зустрічі.

Згодом стало відомо, що у травні до Києва за санкцією Путіна приїздив російський олігарх Роман Абрамович. Зеленський на зустрічі повторив, що Україна не піде на вихід з Донбасу.