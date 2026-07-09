Російський диктатор Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів з Україною та може піти на ескалацію війни найближчими місяцями, пише агенція Reuters з посиланням на три джерела, наближені до Кремля, у четвер, 9 липня.

Одне з джерел, яке регулярно зустрічається з Путіним, заявило, що ймовірність ескалації в найближчі місяці є «високою». За словами співрозмовників Reuters, успішні українські атаки на російські нафтопереробні заводи та інші цілі у тилу РФ ще більше зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії та «дати жорстку відповідь».

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Наразі Путін «завзято стоїть на своєму», щоб досягти ключової мети — захоплення усього Донбасу, попри сповільнення темпів просування російських військ, розповіло одне з джерел. За його словами, диктатор нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на основі перемир’я вздовж нинішніх ліній фронту. Друге джерело зазначило, що Путін вірить, що Росія незабаром захопить Донбас.

«Росія готова до мирного врегулювання, але має достатньо можливостей діяти самостійно та продовжувати спеціальну військову операцію», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters про коментар до матеріалу.

В Офісі президента України підтвердили, що звіти розвідки останніми місяцями свідчать про те, що Путін готувався до подальших кроків у війні, а не до миру, включаючи нові операції в Україні або можливий напад на іншу європейську країну.

Деякі західні військові аналітики вважають, що Росії знадобиться обов’язкова мобілізація для захоплення Донбасу, але це непопулярний для Путіна крок, якого він уникає.

Серед варіантів ескалації можуть бути удари або операції на території Європи, зокрема у країнах Балтії, вважають військові експерти. Такий крок втягне Росію в пряму конфронтацію з НАТО на чолі зі США, що стане випробуванням для рішучості Альянсу захищатися у разі нападу на одну з країн, пише Reuters.

Інфографіка: NV

Також РФ може посилити напруженість через атаки БпЛА на європейські країни.

«Росіяни не прагнутимуть війни з НАТО. Але це може бути використано для розколу НАТО щодо того, як реагувати», — сказав Джек Вотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Він додав, що загострення напруженості з Альянсом може допомогти дати Путіну політичне виправдання для мобілізації в Росії.

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Побоювання щодо ескалації з’являються на тлі того, що російські сили сповільнилися на фронті, для захоплення Донецької області їм потрібно буде багато часу та людських ресурсів. За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, він вважає захоплення решти території Донбасу «питанням принципу», адже диктатору «потрібна якась перемога».

26 червня 2026 року британська газета The Guardian з посиланням на західну розвідку написала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах. Повномасштабного вторгнення РФ не очікується, це можуть бути гібридні атаки, зокрема удари ракетами, БпЛА або інші дії.

29 червня Міністерство оборони Литви заявило, що не бачить ознак того, що країна-агресор готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але загроза диверсій залишається високою.

3 липня ЗМІ знову написали, що США попередили Польщу про ймовірні провокації РФ, не виключається загроза наземного нападу.