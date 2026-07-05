Путін провів телефонну розмову з Трампом: говорили про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це у ніч проти неділі, 5 червня, заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, повідомляє російська служба BBC .

За словами помічника російського диктатора, розмова тривала майже півтори години. Путін привітав Трампа з 250-річчям незалежності США та, як стверджує Ушаков, згадав про «внесок Росії у становлення американської державності».

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Сторони також обговорили війну в Україні. За словами Ушакова, Трамп підтвердив готовність сприяти припиненню бойових дій та пошуку миру.

Також, за словами представника Кремля, Путін виклав російське бачення ситуації на фронті та заявив про «просування російських військ».

Російське Агентство раніше звернуло увагу на те, що цього року Кремль вперше опублікував текст привітання російського диктатора Путіна Трампу з Днем незалежності США. Глава кремлівського режиму присвятив телеграму переважно тому, як, на його думку, мають будуватися відносини між США та країною-агресором.

4 липня журналіст Axios Барак Равід повідомив, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

За словами журналіста, Зеленський привітав Трампа з 250-річчям незалежності США.

Пізніше Володимир Зеленський у Telegram підтвердив телефонну розмову.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від „джавелінів“ і „петріотів“ до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», — написав він.

За словами президента, вони з американським колегою обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський зазначив, що зараз є реальна перспектива закінчити війну, і «рішучість Америки матиме вирішальне значення». Він додав, що лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.