Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський розповів в ефірі Radio NV , чи можна зараз примусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів .

— Вчора Володимир Зеленський, відвідуючи місце ракетного удару Росії, зробив декілька заяв. Він сказав, що успішні операції в Криму і стримування на фронті створюють Путіну проблеми з поясненнями ситуації власному суспільству і що Путін програє цю війну. Наскільки, на вашу експертну думку, така риторика відповідає реальному внутрішньому стану і диктатора, і режиму в Кремлі?

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— Ми повинні відділити військовий аспект від пропагандистського і все стане на свої місця.

Путін протягом останніх чотирьох років, твердо можна так сказати, робив все для того, щоб російські громадяни не знали, що Росія веде війну. І йому це вдавалося значною мірою.