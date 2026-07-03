«Неможливо приховати». Чи програє́ Путін війну і які дві сили можуть зараз його зупинити — інтерв'ю з Веселовським

3 липня, 16:37
NV Преміум
Російський диктатор Володимир Путін (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Автор: Інна Марецька

Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський розповів в ефірі Radio NV, чи можна зараз примусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

— Вчора Володимир Зеленський, відвідуючи місце ракетного удару Росії, зробив декілька заяв. Він сказав, що успішні операції в Криму і стримування на фронті створюють Путіну проблеми з поясненнями ситуації власному суспільству і що Путін програє цю війну. Наскільки, на вашу експертну думку, така риторика відповідає реальному внутрішньому стану і диктатора, і режиму в Кремлі?

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— Ми повинні відділити військовий аспект від пропагандистського і все стане на свої місця.

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Путін протягом останніх чотирьох років, твердо можна так сказати, робив все для того, щоб російські громадяни не знали, що Росія веде війну. І йому це вдавалося значною мірою.

Теги:   Інтерв'ю NV Radio NV Війна Росії проти України Переговори з Росією Володимир Путін

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