Керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів в інтерв’ю Radio NV , навіщо білоруський узурпатор Олександр Лукашенко їздив до Китаю , як в РФ все більше критикують російського диктатора Володимира Путіна і чим це може для нього обернутися.

— Почну з Лукашенка, який після того, як відвідав Путіна, поїхав до Сі Цзіньпіна в Китай. Що цікавого ви помітили під час цієї зустрічі, за результатами цієї зустрічі? Про що взагалі вона була?

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— Зараз велика кількість інсинуацій, я би сказав, на цю тему. Тому що можна висувати будь-які версії, теорії. На мою думку, зараз залишилося в цьому буремному світі для Росії три столиці, які для неї є важливими. Це Москва, Мінськ і Пекін, може, ще Пхеньян до певної міри. Це те, що залишилося довкола Путіна і те, що він може віднести до своїх союзників, друзів тощо.

Хоча всередині цього трикутника чи чотирикутника абсолютно різні інтереси, цілі, і говорити про якусь монолітність, думаю, було би не зовсім правильним аналізом.

Що відбувалося перед поїздкою Лукашенка до Китаю? Була поїздка Лукашенка до Москви. Я думаю, в цьому є ключовий елемент всіх тих подальших кроків. Про що говорили? Очевидно, деталей не було спеціально опубліковано, бо тоді треба було би відповідати на питання, а відповіді для Путіна і Лукашенка доволі неприємні. Навіть придворний журналіст, який постійно слідує за Путіним, не міг би поставити такого питання, яке би змусило його щось путяще відповісти.