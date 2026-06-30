Журналіст Михайло Фішман в інтерв'ю Radio NV розповів, чому російський диктатор Володимир Путін не хоче застососовувати варіанти ескалації війни Росії проти України, які в нього є.

«Він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) розуміє, що у нього є певні варіанти ескалації і, очевидно, не хоче їх застосовувати, оскільки всі вони несуть для нього великі ризики. Можна окремо обговорювати, які саме, але очевидно, що це так. Ні ядерна загроза, ні мобілізація, а тепер іще й у цьому рівнянні [білоруський узурпатор Олександр] Лукашенко — усе це не має вигляду вирішення проблеми, а навпаки, несе із собою великі загрози для нього особисто. І великі ризики, на які він не хоче йти», — сказав Фішман в ефірі Radio NV.

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Він додав, що Путін не розуміє, як йому вийти з війни.

«Вихід із війни зараз і замороження лінії фронту справедливо сприйматимуть як поразку, при тому, що Путін так публічно й голосно визначив ставки в цій війні. Ось така капітуляція для нього буде достатньою тощо. Тому він вважає, що зупинившись зараз, він тим самим сигналізує про свою поразку. І це теж створює для нього великі внутрішні проблеми. Він не бачить, як він зможе подати сьогоднішній стан речей і замороження у нинішньому вигляді як свою перемогу. Вважає, що це неможливо, і це теж сильно по ньому вдарить», — пояснив Фішман.

29 червня незалежний журналіст Мелік Кайлан у своїй колонці для Forbes написав, що російського диктатора Володимира Путіна можуть повалити протягом трьох років, якщо поточна ситуація збережеться або погіршиться

Журналіст зазначає, що сценарії його падіння варіюються від швидкого вбивства до показового процесу, а причинами можуть стати нові атаки з боку України, внутрішні заворушення або відмова Китаю від підтримки.

Кайлан зазначає, що в умовах зростання параної будь-що може стати тригером. Зокрема, це можуть бути масштабні атаки на Москву, нестача продовольства, сепаратистські повстання в таких регіонах, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня, а також деокупація Криму.