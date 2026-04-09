Російський фрегат провів через британські води два танкери, які перебувають під санкціями, всупереч обіцянці прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заарештовувати такі судна .

Про це пише британська газета The Telegraph, наголошуючи, що російський диктатор Володимир Путін відкрито проігнорував попередження Стармера захоплювати російські судна, що перебувають під санкціями, відправивши для їхнього проходження через Ла-Манш військовий корабель.

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Фрегат Чорноморського флоту РФ Адмірал Григорович супроводжував два кораблі тіньового флоту, а за ним ішов корабель ВМС Британії. У публікації підкреслюється, що кореспондент газети, перебуваючи на борту Royal Charlotte майже за 10 миль від Дувра був очевидцем того, як флотилія Володимира Путіна пропливає повз південне узбережжя, а корабель Королівського флоту Tideforce рухається за ними.

У березні Кір Стармер заявив про надання військовим повноважень для висадки на борт і затримання танкерів російського тіньового флоту, якщо ті пройдуть через британські води. Однак досі Лондоном не було захоплено жодного російського судна, констатує The Telegraph.

При цьому вважається, що після заяв Стармера через Ла-Манш пройшли вже десятки російських суден.

Цього разу, вранці в середу, російський фрегат Адмірал Григорович, озброєний протикорабельними, крилатими і зенітними ракетами, пройшов між двома 180-метровими танкерами Universal та Enigma, що прямували в бік Плімута.

Згідно з даними, танкер Universal вийшов із російського порту Висоцьк у січні. Вважається, що цей танкер під російським прапором перевозить сиру нафту для поповнення кремлівського бюджету, пише The Telegraph.

Зі свого боку судно Enigma під прапором Камеруну, покинувши російський порт Приморськ 29 березня, прямувало до Туреччини. У травні 2024 року Великобританія ввела проти цього судна санкції.

У статті також повідомляється, що два інших російських танкери, Desert Kite під прапором Гамбії та Kousai зі Сьєрра-Леоне, пройшли через Ла-Манш у протилежному напрямку, увійшовши в нього у вівторок.

Російський тіньовий флот налічує близько 700 суден і обслуговує близько 40% російського експорту нафти. При цьому під санкціями Великої Британії перебувають 544 кораблі.

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За оцінками аналітиків, із січня через територіальні води Великої Британії пройшло понад 300 суден тіньового флоту.

Експерти заявляють, що захоплювати кожен із кораблів було б для Лондона нераціонально. Країні довелося б задіяти значні ресурси, зокрема військовослужбовців і правоохоронні органи. Крім того, заарештовані судна необхідно десь швартувати, а кількість причальних місць, здатних вмістити такі великі судна, у британських портах обмежена.

Інфографіка: NV

25 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дозволив затримувати судна, пов’язані з тіньовим флотом Росії. Стармер пояснив, що схвалив більш агресивні дії проти цих суден, оскільки російський диктатор Володимир Путін, імовірно, «потирає руки» від різкого зростання цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дадуть змогу не тільки зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх і конфісковувати нафту.