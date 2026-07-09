Павел заявив, що Україна має два місяці, щоб схилити Росію до мирних переговорів

Чехія закликала скористатися моментом, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має "вікно можливостей" протягом двох місяців, щоб відновити мирні переговори з Росією, інакше існує ризик ескалації . Про це він повідомив в інтерв'ю The Telegraph .

Павел припустив, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. Павел додав, що такий крок, ймовірно, буде непопулярним серед виробців.

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«Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори», — сказав президент.

Петр Павел наголосив, що союзники мають скористатися нинішньою ситуацією, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів у найближчі тижні.

«Зараз Росія має багато внутрішніх проблем і викликів», — сказав Павел під час саміту НАТО.

За його словами, у російському суспільстві зростає невдоволення війною, а тривалі удари України по РФ можуть створити додатковий тиск на Кремль і підштовхнути його до переговорів.

9 липня Reuters з посиланням на три джерела писала, що Путін відкидає заклики до мирних переговорів з Україною та може піти на ескалацію війни найближчими місяцями.

Одне з джерел, яке регулярно зустрічається з Путіним, заявило, що ймовірність ескалації в найближчі місяці є «високою». За словами співрозмовників Reuters, успішні українські атаки на російські нафтопереробні заводи та інші цілі у тилу РФ ще більше зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії та «дати жорстку відповідь».

Наразі Путін «завзято стоїть на своєму», щоб досягти ключової мети — захоплення усього Донбасу, попри сповільнення темпів просування російських військ, розповіло одне з джерел.

За даними джерел Financial Times, очільник Кремля навряд чи почне конструктивні мирні переговори з Україною щонайменше до лютого 2027 року.