Російський диктатор Володимир Путін більшу частину часу присвячує контролю військових дій, пише FT з посиланням на джерела (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova/Pool)

Інновації України підривають перевагу країни-агресора Росії в людських ресурсах. Військова машина російського диктатора Володимира Путіна забуксувала в еру безпілотників, проте він залишається впевненим, що досягне свого.

Про це пише британська газета Financial Times (FT).

«Густі клуби диму над Москвою після того, як українські безпілотники цього тижня вразили найбільший НПЗ російської столиці, наочно показали: технологічний прогрес Києва залишив сили Володимира Путіна в ролі тих, хто наздоганяє», — йдеться у статті.

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FT також наводить дані фінської організації Black Bird Group, згідно з якими російські війська захопили всього 164 кв. км території в період з лютого по травень поточного року, тоді як за той самий період у 2025 році було окуповано 1151 кв. км.

За словами керівника Black Bird Еміля Кастехельмі, проблемою для РФ є те, що «нинішня тактика не надає інструментів для досягнення більш масштабних успіхів». Росіяни, зазначив експерт, не змогли знайти інші інструменти.

Успіхи Сил оборони у застосуванні безпілотників у війні змінили ситуацію на користь України.

Інфографіка: NV

Перевага Кремля в живій силі також значно скоротилася. За словами українських офіційних осіб, втрати РФ на полі бою перевищують її можливості з набору нових солдатів.

За словами джерела FT, українські захисники розширили застосування дронів і ракет, ізолювавши окупаційні війська на лінії фронту та перекривши ланцюги постачання. Водночас ворог не зміг досягти цього.

З травня дрони всіх типів літають у напрямку сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму — найважливішої автомагістралі, яку ворожі війська використовують для постачання півострова, а також підрозділів, дислокованих на південному фронті. Атаки на вантажівки відбуваються щодня.

Водночас російський оборонний сектор функціонує майже на межі своїх можливостей, повідомили троє західних представників розвідувальних служб.

Володимир Путін та його підлеглі стверджують, що Москва, як і раніше, має перевагу у війні. Як повідомили FT двоє колишніх високопоставлених чиновників, Путін більшу частину часу присвячує контролю воєнних дій. Інформацію він отримує від начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова.

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Путін, за словами співрозмовника FT, вірить, що з часом «доможеться свого». Джерело також зазначило, що російський диктатор «перебуває під сильним впливом військових, які дуже вправно ним маніпулюють».

«Якби я слухав доповіді Герасимова тричі на день від світанку до заходу сонця, я б теж сприймав реальність інакше», — додав колишній кремлівський чиновник.

Після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна — РФ — США були призупинені через війну в Ірані.

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимиру Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту.

Путін відхилив пропозицію про зустріч.

19 травня Зеленський заявив, що Путін боїться повернення російських військових додому, тому не хоче припинення війни в Україні.

«Путін не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, — це брехня», — наголосив український лідер.