Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан під час зустрічі 12 березня обговорили розвиток прикордонної інфраструктури (Фото: Міністерство розвитку громад та територій)

На кордоні України та Румунії влітку 2026 року відкриють новий пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У міністерстві розповіли, що президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан під час зустрічі 12 березня обговорили розвиток прикордонної інфраструктури між країнами.

Реклама

«Серед ключових пріоритетів — відкриття нового пункту пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй. Планується, що вже влітку 2026 року пункт пропуску запрацює для легкового транспорту», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що після реалізації першої черги пропускна спроможність КПП становитиме до 700 автомобілів на добу.

Президенти також обговорили реконструкцію пункту пропуску Порубне — Сірет, яка дозволить збільшити пропускну здатність українсько-румунського кордону на 300 вантажівок щодня.

Крім того, Зеленський та Дан обговорили будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею.

Мінрозвитку зауважило, що новий міст може стати важливим транспортним коридором між Україною та ЄС, а також посилити логістичну спроможність регіону.

Лідери країн також розглянули питання розширення мережі пунктів пропуску, впровадження спільного митного та прикордонного контролю та розвитку нових транспортних маршрутів, зокрема залізничних.

У відомстві додали, що реалізація цих проєктів дозволить скоротити час перетину кордону, збільшити його пропускну спроможність та посилити економічну співпрацю між Україною та Румунією.

12 березня Зеленський прибув із візитом до столиці Румунії Бухареста. Там президенти України та Румунії підписали декларації про спільне виробництво безпілотників та стратегічне партнерство.