Можлива збройна провокація РФ проти Польщі: Туск заявив, що найближчі місяці можуть бути критичними

Прем’єр Дональд Туск прокоментував статтю The Telegraph, у якій йдеться про те, що США попередили Польщу про збройну «провокацію» РФ на території країни. Він каже, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв.

Про це Туск сказав під час пресконференції у п’ятницю, 3 липня, передає Укрінформ.

За його словами, Варшава отримала дані про провокації від усіх можливих розвідок країн Європейського Союзу та НАТО.

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«Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Нікого не маю наміру лякати, але найближчі місяці, також з огляду на зміну характеру війни в Україні, можуть бути критичними», — підкреслив очільник польського уряду, додаючи, що особливо побоюються ескалації у країнах Балтії.

Туск зазначив, що Варшава «усвідомлює рівень загроз» також і завдяки інформації від своїх союзників.

3 липня видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, писало, що США попередили, що країна-агресорка РФ планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами.