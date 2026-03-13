Захист від РФ та Китаю. Японія анонсувала приєднання до проєкту Трампа Золотий купол

Про це повідомило Reuters у п’ятницю, 13 березня.

За даними джерел видання, намір озвучить прем'єр-міністерка Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 19 березня.

Реклама

Японська сторона очікує, що Штати можуть звернутися до неї по допомогу у виробництві ракет через війну на Близькому Сході та інші конфлікти, зауважили співрозмовники Reuters.

Ще Токіо сподівається, що ініціативу про приєднання до Золотого куполу можна буде використати для захисту від нової гіперзвукової зброї, що розробляється Китаєм та Росією.

Проєкт Дональда Трампа Золотий купол був анонсований у 2025 році, і адміністрація Трампа заявила про готовність витратити на розробку новітньої системи протиракетної оборони $151 млрд. Впровадити проєкт планували протягом трьох років.

У серпні 2025 року телеканал CNN повідомляв, що Пентагон планує провести перше випробування нової системи Золотий купол у 2028 році.

У листопаді 2025-го Reuters написало, що план президента Трампа зі створення системи ПРО Золотий купол стикається з численними проблемами — насамперед із браком чіткої програми витрачання перших $25 млрд, виділених на неї.