На Кубі протестувальники вперше розгромили офіс Компартії

У ніч на суботу, 14 березня, група незадоволених відключеннями електроенергії та нестачею палива людей напала на офіс Комуністичної партії в місті Морон у центральній частині Куби .

Про це повідомляє BBC.

Міністерство внутрішніх справ Куби повідомило, що заарештували п’ятьох осіб.

Газета Invasor повідомляє, що демонстрація «почалася мирно», але потім переросла в «акти вандалізму».

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«Невелика група людей почала кидати каміння в будівлю, а потім підпалила на вулиці меблі, які стояли у вестибюлі», — ідеться в повідомленні.

Учасники закидали камінням вхід у будівлю, винесли меблі з приймальні та підпалили їх на вулиці. Нападу зазнали також державна аптека і продовольчий магазин.

Президент Куби Мігель Діас-Канель визнав вимоги протестувальників законними і зазначив, що їхній відчай через блекаути «зрозумілий». Водночас він попередив: «Влада не допустить насильства і вандалізму, які загрожують спокою громадян».

Останнім часом Куба переживає енергетичну та продовольчу кризу. Зокрема, на острові часто відбуваються відключення електроенергії, зростають ціни на ліки та продукти. Серед іншого страждають лікарні, громадський транспорт, освітні заклади та служби вивезення сміття.

Після захоплення в січні колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, президент США Дональд Трамп заблокував постачання венесуельської нафти на Кубу і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, і додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може і не бути».

13 березня демократи в Сенаті США подали резолюцію, яка має заборонити американському президенту Дональду Трампу застосовувати американські війська проти Куби без дозволу Конгресу.