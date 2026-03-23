Орбан вимагає перевірити інформацію про «прослуховування» Сійярто, яку могло вигадати його ж видання

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після статті у провладному виданні про нібито прослуховування глави МЗС Петера Сійярто сказав, що це «серйозна атака проти Угорщини».

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що доручив перевірити опубліковану інформацію.

«Прослуховування члена уряду — це серйозний напад на Угорщину. Я доручив міністру юстиції негайно вивчити інформацію про прослуховування Петера Сіярто», — написав він.

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Також у коментарях до публікації Орбан прикріпив посилання на матеріал Mandiner, у якому стверджується, що до телефонних розмов міністра нібито дістали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Сабольча Пані, який працює в Direkt36 і VSquare.

Журналісти також заявили, що «співучасницею» могла бути Аніта Орбан, яка в разі перемоги опозиційної Тиси може очолити МЗС Угорщини.

Видання з посиланням на анонімний лист з аудіозаписами, який отримала редакція, повідомило, що проти Петера Сійярто ведеться «велика розвідувальна операція».

Видання також заявляє, що журналіст Пані нібито співпрацює з іноземними розвідками та надав якійсь зі спецслужб країн ЄС його номер телефону, що дало змогу прослуховувати Сіярто, а також — що він співпрацює з Анітою Орбан та нібито отримав якісь обіцянки впливу на кадрові призначення у міністерстві у разі перемоги Тіси.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.