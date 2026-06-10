Ветеран і устричний фермер. У США скандальний демократ виграв праймеріз у важливих сенатських перегонах

Ветеран морської піхоти і фермер Грем Платнер виграв праймеріз Демократичної партії в штаті Мен і став кандидатом у Сенат США . На проміжних виборах у листопаді він боротиметься на місце із сенаторкою-республіканкою Сьюзан Коллінз.

Про це повідомляє The Guardian.

У матеріалі йдеться про те, що Платнер ніколи не обіймав виборних посад, але зумів обійти більш «традиційних кандидатів» і стати обличчям демократичної кампанії в одному з ключових штатів проміжних виборів 2026 року.

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Його передвиборча кампанія проходила на тлі критики його минулого. Журналісти писали про інтимні листування з кількома жінками під час шлюбу, звинувачення про старі пости на форумі з образами, а також про татуювання, яке пов’язували з нацистською символікою.

При цьому Платнер частину звинувачень заперечував, а за частину — він вибачався.

«Якщо ви вірите, як і я, що ми можемо змінити нашу політику і нашу країну, то ви повинні також вірити, що люди можуть змінитися», — сказав Платнер своїм прихильникам у Блю-Хіллі.

За його словами, причина, через яку він у це вірить, полягає в тому, що він «це пережив».

«А причина, через яку я це пережив, — моя дружина», — додав він.

На праймеріз його підтримали прихильники лівого крила демократів. Для них головним виявився не особистий бекграунд кандидата, а його позиція щодо економіки: критика нерівності, дорогого житла, проблем охорони здоров’я тощо.

У листопаді Платнер зустрінеться з республіканкою Сьюзан Коллінз. Демократи вважають ці перегони одними з ключових для спроби повернути контроль над верхньою палатою Конгресу. Республіканці, ймовірно, використовуватимуть скандали навколо Платнера як головний аргумент проти нього, зазначає видання.

Видання Politico раніше писало, що проміжні вибори у США часто називають референдумом з оцінки роботи чинного президента, і у Вашингтоні зараз «побутує думка», що у демократів є хороші шанси повернути собі контроль над Палатою представників.

Проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада 2026 року. Американці переоберуть 435 конгресменів у Палаті представників США і 35 зі 100 місць у Сенаті США.