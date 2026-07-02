Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті НАТО в Анкарі відбудеться зустріч щодо програми системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya, після цього буде відома дата саміту лідерів щодо неї.

Про це він повідомив журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва у середу, 2 липня, передає Інтерфакс-Україна.

«Що стосується програми Freya, у нас буде зустріч щодо цієї програми під час саміту НАТО, і потім ми будемо знати вже дату зустрічі лідерів саме щодо програми Freya. Поки що у мене немає дати. Ми дуже б хотіли, щоб ця зустріч відбулася в липні, в серпні. Я думаю, так воно і буде», — сказав глава держави.

Реклама

Система Freya та ракети FP-7.Х: що відомо

У квітні 2026 року Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

Проєкт Фрея / Інфографіка: NV

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, і опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Freya. Мета — створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.

Очікується, що система інтегруватиметься з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

25 травня Штілерман заявив, що у разі успішного розроблення вже до кінця року за допомогою дешевшої української альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети.

«Якщо всі будуть бігти дуже швидко — то до кінця року ми зможемо зробити перше перехоплення (ворожої балістики — ред.) Але це потрібно робити дуже швидко — усім», — сказав він.