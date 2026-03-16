Росія може готувати вторгнення на схід Естонії для чого запустила пропагандистську кампанію. Спецслужби країни припускають повторення сценарію за зразком подій 2014 року в Україні.

Про це повідомляє Bild.

Журналісти уточнюють, що вже кілька тижнів російські канали в соцмережах пропагують ідею проголошення так званої «Народної республіки Нарва».

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Нарва є прикордонним містом на сході Естонії, в якому проживають близько 50 тисяч осіб, при цьому 90% з них — російськомовні. Естонські спецслужби бачать у цій кампанії можливу підготовку до вторгнення, подібного до початку російської агресії в Україні навесні 2014 року.

«Такі методи вже застосовувалися в Естонії та інших країнах. Це простий і недорогий спосіб залякати і дестабілізувати суспільство. Це провокація і участь у ній може мати кримінальні наслідки», — сказала представниця Естонської служби безпеки Капо Марта Тууле.

Видання з посиланням на джерела в естонських спецслужбах пише, що «не випадково ця кампанія починається саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану».

Раніше у звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії повідомлялось, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на НАТО у 2026−2027 році, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись переозброєння ЄС.