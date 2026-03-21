Українські виробники дронів-перехоплювачів отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу. Проте прямий продаж і покупка безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що покупці готові платити за них більше, ніж на українському ринку, однак деякі виробники вирішили припинити переговори, посилаючись на лист СБУ, що надіслали компаніям на початку березня.

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У ньому йшлося про заборону експорту зброї на Близький Схід і можливу кримінальну відповідальність за порушення цього припису, пише видання.

Ці компанії вважають, що відповідальність за розв’язання цієї ситуації має взяти на себе керівництво України, оскільки президент Володимир Зеленський вже публічно заявив, що хоче не просто продажу зброї, а певного бартеру: Київ передає дрони, а натомість отримує дефіцитні ракети для систем Patriot.

Інші виробники вже розпочали офіційну процедуру отримання дозволу на експорт своєї продукції.

За даними ВВС, принаймні двоє великих виробників дронів-перехоплювачів подали заявки до міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Заявки мають пройти розгляд комісії, а потім бути затверджені Державної службою з експортного контролю (ДСЕК).

Наразі ці заявки перебувають у стані очікування, без конкретного дозволу чи заборони на експорт від держави.

«Ми отримали вхідні запити від деяких закордонних країн щодо постачання перехоплювачів шахедів. Ми не можемо на них ствердно відповісти, поки не отримаємо дозвіл від держави», — сказав ВВС головний виконавчий директор компанії TAF Industries Володимир Зіновський.

Представник одного з виробників, який подав заявку на експорт БпЛА, зазначив, що, на його думку, влада свідомо блокує можливість продажу українських перехоплювачів за кордон.

«Президент вже озвучив свої умови для продажу дронів і, вочевидь, вважає, що без задоволення цих умов мова не може йти ні про який експорт», — сказав співрозмовник видання.

Він також зауважив, що затримка з відкриттям експорту може призвести до втрати інтересу потенційних покупців або їх переорієнтації на інші ринки, які пропонують схожі продукти.

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Як приклад він навів той факт, що США вже відправили на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів MEROPS, що були випробувані в Україні, хоча ці безпілотники дорожчі за українські аналоги.

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13 березня український виробник дронів-перехоплювачів Дикі Шершні спростував інформацію про ведення переговорів з країнами Перської затоки щодо постачання своєї продукції. Проте виробник підтвердив, що регулярно отримує запити від країн Близького Сходу та ЄС щодо можливого експорту системи Sting.

10 березня видання Kyiv Independent повідомило з посиланнямна джерело в оборонній промисловості України, що саудівська компанія готувала угоду із закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

За словами джерела, Саудівська Аравія та Україна вели переговори про велику угоду на поставку зброї. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн. Ба більше, одне з джерел видання стверджувало, що «велика угода» між Україною і Саудівською Аравією могла бути затверджена 11 березня.